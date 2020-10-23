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SON DAKİKA HABERİ... Yüz yüze eğitimde üçüncü aşama başlıyor! İşte yüz yüze eğitimin detayları...

(MEB) yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçiş planı doğrultusunda 2 Kasım 2020 Pazartesi günü itibarıyla başlayacak üçüncü aşamanın uygulama programının detaylarını açıkladı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Giriş Tarihi: 23.10.2020 18:28 Son Güncelleme: 23.10.2020 18:55 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ... Yüz yüze eğitimde üçüncü aşama başlıyor! İşte yüz yüze eğitimin detayları...

5 ve 9'uncu sınıflarda başlayacak yüz yüze eğitimler haftada 2 gün olacak. Resmi ve özel ortaokul 5'inci sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak. Lise 9'uncu sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.

SON DAKİKA HABERİ... Yüz yüze eğitimde üçüncü aşama başlıyor! İşte yüz yüze eğitimin detayları...

DERSLER 30 DAKİKA

Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.

SON DAKİKA HABERİ... Yüz yüze eğitimde üçüncü aşama başlıyor! İşte yüz yüze eğitimin detayları...

Ortaokul 5'inci sınıflarda Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri; imam hatip ortaokul 5'inci sınıflarda ise Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi, Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri yoluyla işlenecek.

SON DAKİKA HABERİ... Yüz yüze eğitimde üçüncü aşama başlıyor! İşte yüz yüze eğitimin detayları...

9'LARA OKUL KARAR VERECEK

9'uncu sınıf öğrencileri de haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve meslekî derslerin tümünden sorumlu olduklarından dolayı okul yönetimince belirlenen derslerin yoluyla, bunların dışında kalan derslerin ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlamaları gerekiyor.

SON DAKİKA HABERİ... Yüz yüze eğitimde üçüncü aşama başlıyor! İşte yüz yüze eğitimin detayları...

dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak, öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler okul yönetimlerince alınacak.

SON DAKİKA HABERİ... Yüz yüze eğitimde üçüncü aşama başlıyor! İşte yüz yüze eğitimin detayları...

SON KARAR VELİNİN

için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenciler uzaktan eğitimle derslerine devam edecek.

SON DAKİKA HABERİ... Yüz yüze eğitimde üçüncü aşama başlıyor! İşte yüz yüze eğitimin detayları...

Öğrenciler devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacak ve tüm konu ve kazanımlardan yapılacak ölçme ve değerlendirmelere katılacaklar.

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SON DAKİKA HABERİ... Yüz yüze eğitimde üçüncü aşama başlıyor! İşte yüz yüze eğitimin detayları...
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