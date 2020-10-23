SON DAKİKA HABERİ... Yüz yüze eğitimde üçüncü aşama başlıyor! İşte yüz yüze eğitimin detayları...

9'LARA OKUL KARAR VERECEK



9'uncu sınıf öğrencileri de haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve meslekî derslerin tümünden sorumlu olduklarından dolayı okul yönetimince belirlenen derslerin yüz yüze eğitim yoluyla, bunların dışında kalan derslerin ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlamaları gerekiyor.