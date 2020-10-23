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Ortaöğretim burs sonuçları açıklandı mı? 2020-2021 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

() tarafından öğrencilere sunulan burslar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bilindiği üzere ortaöğrenim burs başvuruları geçtiğimiz gün sona ermiş, sonuçlar için ise öğrencilerin bekleyişi başlamıştı. Öte yandan yükseköğrenim öğrencileri için ise, başvurular hala devam ediyor. Peki, VGM Ortaöğretim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs sonuçları açıklandı mı? İşte konuyla ilgili detaylar

Giriş Tarihi: 23.10.2020 17:54 ABONE OL
VGM Ortaöğretim burs sonuçları açıklandı mı? 2020-2021 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

ortaöğrenim burs başvuruları 14 Ekim tarihinde son buldu. Başvuruların son bulması ile birlikte ise, sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, VGM Ortaöğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte konuyla ilgili detaylar…

VGM ORTAÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM Ortaöğrenim burs başvuruları 14 Ekim tarihinde son buldu. Başvurularını gerçekleştiren adaylar ise, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, VGM Ortaöğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

İşte detaylar;

VGM Ortaöğretim burs sonuçları açıklandı mı? 2020-2021 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ortaöğrenim burs sonuçları için kurumdan net bir tarih verilmiş değil. Geçen yıl burs sonuçları 25 Kasım'da açıklanmıştı. Bu yıl da sonuçların bu tarihte açıklanması bekleniyor.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

VGM Ortaöğretim burs sonuçları açıklandı mı? 2020-2021 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önerilir. Bilgisayarda başvuru yaparken Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox tarayıcılarını kullanarak başvurunuzu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.

VGM Ortaöğretim burs sonuçları açıklandı mı? 2020-2021 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

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VGM Ortaöğretim burs sonuçları açıklandı mı? 2020-2021 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
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