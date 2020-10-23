VGM Ortaöğretim burs sonuçları açıklandı mı? 2020-2021 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM ortaöğrenim burs başvuruları 14 Ekim tarihinde son buldu. Başvuruların son bulması ile birlikte ise, sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, VGM Ortaöğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte konuyla ilgili detaylar…
VGM Ortaöğrenim burs başvuruları 14 Ekim tarihinde son buldu. Başvurularını gerçekleştiren adaylar ise, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, VGM Ortaöğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?
İşte detaylar;
VGM ortaöğrenim burs sonuçları için kurumdan net bir tarih verilmiş değil. Geçen yıl burs sonuçları 25 Kasım'da açıklanmıştı. Bu yıl da sonuçların bu tarihte açıklanması bekleniyor.
Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.
Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önerilir. Bilgisayarda başvuru yaparken Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox tarayıcılarını kullanarak başvurunuzu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.
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