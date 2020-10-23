VGM Ortaöğretim burs sonuçları açıklandı mı? 2020-2021 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM ortaöğrenim burs başvuruları 14 Ekim tarihinde son buldu. Başvuruların son bulması ile birlikte ise, sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, VGM Ortaöğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte konuyla ilgili detaylar…

VGM ORTAÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM Ortaöğrenim burs başvuruları 14 Ekim tarihinde son buldu. Başvurularını gerçekleştiren adaylar ise, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, VGM Ortaöğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

İşte detaylar;