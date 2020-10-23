2020 ÖSYM ile YÖKDİL başvuru ekranı: YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

Akademik kariyer hedefi olan vatandaşlar için YÖKDİL başvuru ekranı yoğun ilgi görüyor. ÖSYM tarafından ilgili bilgiler dün yayımlanırken YÖKDİL başvuru ücreti ve diğer birçok detay belli oldu. İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde Sosyal Bilimler alanında sınava girecek olan adaylar konuya yönelik araştırmalarına hız kazandırdı. Peki YÖKDİL başvuru ekranı: 2020 ÖSYM ile YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 2020 YÖKDİL BAŞVURU EKRANI

YÖKDİL başvuruları akademik kariyer hedefi olanların gündeminden düşmüyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı kapsamındaki başvurular 21 Ekim 2020 tarihinde başladı ve 2 Kasım'a kadar sürecek. Adaylar başvurularını ÖSYM AİS aracılığı ile yapmaya başladı…