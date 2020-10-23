2020 ÖSYM ile YÖKDİL başvuru ekranı: YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

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2020 ile başvuru ekranı: , başvuru ücreti ne kadar?

Devlet bünyesinde akademisyen olmak isteyen adaylar için başvuru ekranı ile başvurular devam ediyor. 'nin duyurusu ile YÖKDİL başvuruları 21 Ekim 2020 Salı günü başladı. ÖSYM tarafından ilgili başvuru detayları yayımlanırken başvuru işlemleri, sınav ücreti gibi merak edilen birçok konu da netlik kazandı. Buna göre; ekranı! 2020 ÖSYM ile , başvuru ücreti ne kadar, son gün ne zaman? İşte tüm bu soruların yanıtı…

Giriş Tarihi: 23.10.2020 11:07 Son Güncelleme: 23.10.2020 11:08 ABONE OL
YÖKDİL başvuru ekranı: 2020 ÖSYM ile YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

Akademik kariyer hedefi olan vatandaşlar için başvuru ekranı yoğun ilgi görüyor. tarafından ilgili bilgiler dün yayımlanırken ücreti ve diğer birçok detay belli oldu. İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde Sosyal Bilimler alanında sınava girecek olan adaylar konuya yönelik araştırmalarına hız kazandırdı. Peki : 2020 ÖSYM ile , başvuru ücreti ne kadar?

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 2020 YÖKDİL BAŞVURU EKRANI

YÖKDİL başvuruları akademik kariyer hedefi olanların gündeminden düşmüyor. kapsamındaki başvurular 21 Ekim 2020 tarihinde başladı ve 2 Kasım'a kadar sürecek. Adaylar başvurularını ÖSYM AİS aracılığı ile yapmaya başladı…

YÖKDİL başvuru ekranı: 2020 ÖSYM ile YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

(2020-/2) 13 Aralık 2020 tarihinde İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde Sosyal Bilimler alanında yapılacaktır.

YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YÖKDİL BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Sınava başvurular, 21 Ekim 2020 – 02 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

YÖKDİL başvuru ekranı: 2020 ÖSYM ile YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

HES KODUNA DİKKAT!

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi sınav kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

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2020 ÖSYM ile YÖKDİL başvuru ekranı: YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
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