2020 ÖSYM ile YÖKDİL başvuru ekranı: YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

Akademik kariyer hedefi olan vatandaşlar için YÖKDİL başvuru ekranı yoğun ilgi görüyor. ÖSYM tarafından ilgili bilgiler dün yayımlanırken YÖKDİL başvuru ücreti ve diğer birçok detay belli oldu. İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde Sosyal Bilimler alanında sınava girecek olan adaylar konuya yönelik araştırmalarına hız kazandırdı. Peki YÖKDİL başvuru ekranı: 2020 ÖSYM ile YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
YÖKDİL başvuruları akademik kariyer hedefi olanların gündeminden düşmüyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı kapsamındaki başvurular 21 Ekim 2020 tarihinde başladı ve 2 Kasım'a kadar sürecek. Adaylar başvurularını ÖSYM AİS aracılığı ile yapmaya başladı…
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/2) 13 Aralık 2020 tarihinde İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde Sosyal Bilimler alanında yapılacaktır.
YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
Sınava başvurular, 21 Ekim 2020 – 02 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi sınav kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.