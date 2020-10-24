Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılacak, 1 Kasım'da yüz yüze eğitim başlıyor mu?

açılacak mı? 2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılacak, 1 Kasım'da yüz yüze eğitim başlıyor mu?

Son dakika haberleri… ne zaman açılacak sorusunun yanıtı uzun süredir merak ediliyor. 2020 – 2021 eğitim öğretim yılına uzaktan eğitim ile başlayan yüz binlerce üniversite öğrencesi, yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihe yönelik yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili kendisine yöneltilen soruyu cevaplayarak “Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim başlayacak mı?” konusundaki merakı giderdi. Peki, 2020-2021 üniversiteler açılacak mı, bu dönem yüz yüze eğitim başlıyor mu? İşte konuyla ilgili son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 24.10.2020 07:46 Son Güncelleme: 24.10.2020 07:46 ABONE OL
2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılacak, 1 Kasım'da yüz yüze eğitim başlıyor mu? Üniversiteler açılacak mı?

Üniversitelerde uzaktan eğitim ile başlayan 2020 2021 eğitim öğretim yılının ilk ayı geride kalmak üzere. Bilindiği üzere güz dönemi için pek çok üniversite, rektörlük kararları ile uzaktan eğitim kararı almıştı. Uzaktan eğitim devam ederken yüz yüze eğitim konusuna yönelik son dakika gelişmeleri, YÖK'ten ve yetkililerden gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Son olarak Fahrettin Koca, üniversitelerin açılması ve yüz yüze eğitimin başlaması ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu.

2020-2021 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Fahrettin Koca, kendisin yöneltilen ' açılacak mı, üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı?' sorusuna yanıt verirken Bilim Kurulu'nun değerlendirmesini de kamuoyu ile paylaştı.

BU DÖNEM ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI? YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR MU?

Fahrettin Koca'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde üniversitelerin açılması ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı.

2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılacak, 1 Kasım'da yüz yüze eğitim başlıyor mu? Üniversiteler açılacak mı?

ERDOĞAN'DAN ÜNİVERSİTELER AÇIKLAMASI

İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.

Türkiye uzun yıllardır eğitimin her kademesinde olduğu gibi yüksek eğitimde de sıkıntılar yaşamıştır.

Ülkemizin potansiyeli ve ihtiyacı mevcut kapasitenin üstündeydi. Belki gafletten belki kasıttan, üniversitelerin yaygınlaştırılmasına, engel olunuyordu.

Mesleki eğitimin önü kesilerek, bu çarpıklık daha aşağı kademelere doğru genişletiliyordu.

2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılacak, 1 Kasım'da yüz yüze eğitim başlıyor mu? Üniversiteler açılacak mı?

Koca, Bilim Kurulu'nun üniversitede yüz yüze eğitimin başlamasına ilişkin görüşü olup olmadığına ilişkin soru üzerine,

"Bu dönemde yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini biz bilmek istiyoruz. Bilim Kurulu'nda da bugün konuşulmuş oldu. İki hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubu ile ilgili biz vaka seyrini, sayılarını tekrar değerlendirip, gerektiğinde kademeli olarak bir geçiş yapılacağı zaten söylenmişti, kademeli geçişe de geçmiş olacağız. Burada özellikle salgının seyri ve de yüz yüze eğitimle öğrencilerin o yaş gruplarındaki dağılımın, nasıl şekillendiğini gördükten sonra gündeme alınmış olur. Dolayısıyla önümüzdeki iki, üç haftanın değerlendirmek için önemli olduğunu düşünüyorum. Bilim Kurulu'nun da bugün değerlendirmesi bu şekilde oldu." diye konuştu.

2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılacak, 1 Kasım'da yüz yüze eğitim başlıyor mu? Üniversiteler açılacak mı?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedi ancak Sağlık Bakanlığı'nın önerisi sonrasında üniversitelerin büyük çoğunluğunda eğitim online olarak başladı.

2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılacak, 1 Kasım'da yüz yüze eğitim başlıyor mu? Üniversiteler açılacak mı?

HANGİ ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİME GEÇTİ?

127 devlet üniversitesinden 123'ü uzaktan eğitim kararı alırken 4 devlet üniversitesi ise henüz yeni eğitim dönemi için uzakta öğrenim duyurusu yayınlamadı.

2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılacak, 1 Kasım'da yüz yüze eğitim başlıyor mu? Üniversiteler açılacak mı?

Yeni eğitim-öğretim dönemi için henüz bir açıklama yapmayan devlet üniversiteleri şöyle: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılacak, 1 Kasım'da yüz yüze eğitim başlıyor mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA