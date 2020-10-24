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, dünya birincisi oldu

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Giriş Tarihi: 24.10.2020 ABONE OL
EBA, dünya birincisi oldu
23 Mart'tan bu yana uzaktan eğitimin yapıldığı EBA, kullanım miktarı ve internet trafiği kriterlerine göre, eğitim alanındaki tüm siteler arasında dünyada birinci sıraya yerleşti.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni tip Kovid-19 salgını sürecinde ulusal ölçekte uzaktan eğitimin yürütüldüğü EBA'nın 2020-2021 eğitim öğretim yılı birinci dönem istatistiklerini de geride bırakarak kullanım miktarı ve internet trafiği kriterlerine göre, eğitim alanındaki tüm siteler arasında dünyada birinci sıraya yükseldiği ifade edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Anıl Yılmaz, verilerin 1 Ekim itibarıyla bir önceki aya göre baz alındığını dile getirdi.
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EBA, dünya birincisi oldu
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