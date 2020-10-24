Bu yıl KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2020-2021 KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl açıklanan KYK başvurularına ilişkin gelecek resmi açıklama merakla bekleniyor. Öğrenciler aynı anda hem burs hem öğrenim kredisi başvurusu yapabilirlerken burs çıkmayan öğrencilere belli şartlara göre öğrenim kredisi çıkabiliyor. Bu bağlamda; KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı?
KYK başvurularına ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmezken açıklama yapıldığı takdirde haberimizin içerisinde olacaktır.
KYK yurt ve burs başvurularına ilişkin diğer detaylar ise şu şekilde;
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Twitter üzerinden bir açıklama paylaştı.
İşte o açıklama;
"GSB Yurtları, öğrenim kredileri ve burs başvuruları ile ilgili gelişmeler sosyal medya hesaplarımız ve Web sitemizde duyurulacaktır.
Farklı kaynaklara itibar etmeyiniz.
KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.
Özel ve öncelikli durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin yurt barınma hakkı kazandıktan sonra ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim etmesi gerekiyor. İlgili belgenin ibraz edilmemesi durumunda öğrencinin yurt hakkı geçersiz sayılacak.
BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
KYK BURS VE YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK burs ve yurt başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59'a kadar devam eden burs başvuruları, e-Devlet üzerinden alındı.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edildi. YÖK üniversitelere gönderdiği yazıda, akademik takvimin 1 Ekim'den sonra planlanması gerektiğini bildirdi.
BURS NEDİR ?
Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.
ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?
Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.
Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.