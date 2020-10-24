KPSS ön lisans sınav yerleri sorgulama ekranı - 2020 KPSS ön lisans sınavı saat kaçta, kaç dakika sürecek?

2 yıllık üniversite mezunlarının katılım göstereceği KPSS ön lisans sınavı ile ilgili araştırmalar başladı. 25 Ekim tarihinde yapılacak olan sınav saat kaçta, kaç dakika sürecek şeklindeki soruların yanıtları adaylar tarafından merak edilirken ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden de açıklama geldi. Peki; KPSS ön lisans sınavı saat kaçta ve ne kadar sürecek? KPSS ön lisans sınav yerleri (sınav giriş belgesi) sorgulama ekranı!
KPSS ön lisans sınavı ile ilgili tüm detaylar şu şekilde;
KPSS ÖN LİSANS SINAVI SAAT KAÇTA?
KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim tarihinde yapılacak. Sınav saat 10:15'te başlayacak ve 130 dakika boyunca devam edecek. Adayların, sınav günü saat 10.00'a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacaktır.
Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacak, cevaplar Cevap Kâğıdı'na işaretlenecek, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Sınavda uygulanacak testler aşağıda gösterilmiştir. Bu testlerin içeriğine ilişkin bilgiler de Tablo-1'de verilmiştir. Sınavda adaylar cevaplarını, Cevap Kâğıdı'nda ilgili alanlara işaretleyeceklerdir. Cevap Kâğıdı yerine Soru Kitapçığı'na yapılan işaretler kesinlikle değerlendirilmeyecektir.
KPSS ÖN LİSANS SINAV YERİ SORGULAMA
KPSS ön lisans sınav giriş belgesi erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 14 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.