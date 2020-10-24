KPSS ön lisans sınav yerleri sorgulama ekranı - 2020 KPSS ön lisans sınavı saat kaçta, kaç dakika sürecek?

2 yıllık üniversite mezunlarının katılım göstereceği KPSS ön lisans sınavı ile ilgili araştırmalar başladı. 25 Ekim tarihinde yapılacak olan sınav saat kaçta, kaç dakika sürecek şeklindeki soruların yanıtları adaylar tarafından merak edilirken ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden de açıklama geldi. Peki; KPSS ön lisans sınavı saat kaçta ve ne kadar sürecek? KPSS ön lisans sınav yerleri (sınav giriş belgesi) sorgulama ekranı!

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NE KADAR SÜRECEK?

KPSS ön lisans sınavı ile ilgili tüm detaylar şu şekilde;