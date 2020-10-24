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ön lisans sınav yerleri sorgulama ekranı - 2020 saat kaçta, kaç dakika sürecek?

25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan ön lisans sınavı için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Sınav yerlerinin 14 Ekim tarihinden itibaren erişime açılması ile birlikte KPSS sınavı kaç dakika sürecek, saat kaçta gibi araştırmalar tam bu noktada önem kazanır hale geldi. Adayların sınava girebilmeleri için yanlarında sınav giriş belgelerinin bulunması da zorunlu olmaktadır. Peki; saat kaçta yapılacak, kaç dakika sürecek? Haberimizin içerisinden sorgulama ekranı ve detaylarına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.10.2020 11:12 ABONE OL
KPSS ön lisans sınav yerleri sorgulama ekranı - 2020 KPSS ön lisans sınavı saat kaçta, kaç dakika sürecek?

2 yıllık üniversite mezunlarının katılım göstereceği ön lisans sınavı ile ilgili araştırmalar başladı. 25 Ekim tarihinde yapılacak olan sınav saat kaçta, kaç dakika sürecek şeklindeki soruların yanıtları adaylar tarafından merak edilirken ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden de açıklama geldi. Peki; saat kaçta ve ne kadar sürecek? (sınav giriş belgesi) sorgulama ekranı!

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NE KADAR SÜRECEK?

KPSS ön lisans sınavı ile ilgili tüm detaylar şu şekilde;

KPSS ön lisans sınav yerleri sorgulama ekranı - 2020 KPSS ön lisans sınavı saat kaçta, kaç dakika sürecek?

KPSS ÖN LİSANS SINAVI SAAT KAÇTA?

ön lisans oturumu 25 Ekim tarihinde yapılacak. Sınav saat 10:15'te başlayacak ve 130 dakika boyunca devam edecek. Adayların, sınav günü saat 10.00'a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacaktır.

Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacak, cevaplar Cevap Kâğıdı'na işaretlenecek, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Sınavda uygulanacak testler aşağıda gösterilmiştir. Bu testlerin içeriğine ilişkin bilgiler de Tablo-1'de verilmiştir. Sınavda adaylar cevaplarını, Cevap Kâğıdı'nda ilgili alanlara işaretleyeceklerdir. Cevap Kâğıdı yerine Soru Kitapçığı'na yapılan işaretler kesinlikle değerlendirilmeyecektir.

KPSS ön lisans sınav yerleri sorgulama ekranı - 2020 KPSS ön lisans sınavı saat kaçta, kaç dakika sürecek?

KPSS ÖN LİSANS SINAV YERİ SORGULAMA

ön lisans sınav giriş belgesi erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 14 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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KPSS ön lisans sınav yerleri sorgulama ekranı - 2020 KPSS ön lisans sınavı saat kaçta, kaç dakika sürecek?
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