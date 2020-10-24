MEB'den son dakika duyuru! 5. ve 9. sınıflar ne zaman okula gidecek? Yüz yüze eğitimin detayları: Haftalık ders saati ve gün sayısı

Türkiye'de eğitim gören milyonlarca öğrenci, okulların açılışı için heyecanlı geri sayıma başladı. "Okullar ne zaman açılacak ve yüz yüze eğitim nasıl olacak" sorusu, önceki gün 5. ve 9. sınıflar için yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanlığı, bu detaylar arasında kaç gün okula gidileceği ve kaç saat ders olacağını paylaştı. Aşağıda, 5. ve . sınıflar için okulların ne zaman açılacağı ve yüz yüze eğitimin yol haritası detaylı olarak yer almaktadır.

5. VE 9. SINIFRLAR NE ZAMAN OKULACA GİDECEK, KAÇ GÜN VE KAÇ SAAT DERS OLACAK?

MEB: Resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak.

HAFTADA 2 GÜN YÜZ YÜZE EĞİTİM

Açıklamada, 2 Kasım Pazartesi günü itibarıyla başlayacak 3'üncü aşama uygulama programına ilişkin detayların, 81 ile gönderilen yazıyla paylaşıldığı belirtildi. Buna göre eğitime başlama haritası şöyle şekillendi;