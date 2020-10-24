Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel eğitim öğrencisi velilerinin dersine katıldı

Bakanlığın başlattığı eğitim programında, 'Ortopedik Engeli ve Süreğen Hastalığı' bulunan bireylerin ailelerinden 'Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu' bulunan bireylerin ailelerine kadar geniş bir yelpazede düzenlenen kurslarda özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin öz bakım, günlük yaşam, dil ve iletişim becerilerinin desteklenmesi gibi birçok konu yer alıyor. Bakan Ziya Selçuk, bu kapsamda Ankara Mamak Halk Eğitimi Merkezi'nde veliler ile bir araya geldi. Ders öncesinde meslek edindirme kurslarına özel olarak hazırlanan mutfaktaki ve kuru temizleme eğitimi atölyesindeki öğrencilerle sohbet eden Bakan Selçuk, kursiyerler tarafından hazırlanan sergideki ürünleri de yakından inceledi.



VELİLERLE DERS BAŞI YAPTI



Bakan Selçuk, daha sonra özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin velileriyle ders başı yaparak öğretmenin sunumunu dinledi, dersin sonunda ise tahta başına geçti. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin hayat boyu öğrenmeye erişiminin artırılması için 5 engel grubuna ait 715 kurs programı bulunduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk, "Öğrencilerimizin eğitim imkânlarını artırıyoruz; ancak biz bu çocuklarımızın velilerine yani sizlere de destek olmalıyız ve oluyoruz. Çünkü biliyoruz ki engeli bulunan bir çocuğun annesi, babası, kardeşi hatta büyük annesi ya da dedesi olmak da özel bir durumdur" dedi.



'1 KİŞİNİN TALEBİYLE BİLE AÇILACAK'



Bakanlık olarak ilk kez özel eğitime gereksinim duyan bireylerin ailelerine yönelik 12 kurs programı hazırladıklarını belirten Selçuk, "Çocuğunuzun engel durumuna göre seçeceğiniz kurslarla sizlere duygusal destek vermek ve bilginizi artırmak, işlerinizi kolaylaştırmak istiyoruz" dedi.



Bakan Selçuk, "Halk eğitimi merkezlerindeki kurslar, normalde 12 kursiyerle açılırken burada bir kişinin talebiyle dahi açılacak. Çocuklarımızın ailelerinin uygunluk durumuna göre kursların akşam ya da hafta sonu olması da mümkün. Özel eğitime gereksinim duyan çocuklarımızın aileleri için bu kurslarımız bundan sonra hep devam edecek. İhtiyaç ve talepler doğrultusunda kursların sayıları ve çeşitliliği artırılabilecek" diye konuştu.