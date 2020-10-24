SON DAKİKA GELİŞMESİ - Okullar ne zaman açılacak, 2 Kasım’da açılacak mı? Hangi sınıflar okula gidecek, yüz yüze eğitim ne zaman?

Yeni döneme uzaktan eğitim süreci ile başlayan öğrenciler yüz yüze eğitimin ne zaman ve nasıl başlayacağını merak ediyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı 5 ve 9'uncu sınıfların 2 Kasım tarihinde yüz yüze eğitime başlayacağı açıklamasının ardından okullarda eğitim görecek olan sınıf sayısı sekize yükseldi. Böylece yüz yüze eğitime tabi olan sınıf kademeleri 1,2,3,4,5,8,9 ve 12'nci sınıflar olmuştu. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması da geldi. Bu bağlamda; okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman? Okullar 2 Kasım'da açılacak mı, hangi sınıflar okula gidecek?
MEB'TEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!
MEB: Resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak.
Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.
TARİH BELLİ OLDU!
Hedefimiz, önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini tamamen çözmektir. Eğitimde yeni bir adım daha atarak ortaokullarda 5'inci sınıflarda ve liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerini 2 Kasım itibariyle başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflar ile ilgili tarihi de gelişmelere bakarak en yakın zamanda kamuoyuna ilan edeceğiz."
Bakan Koca'dan yeni açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da koronavirüs ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Okulların durumuyla ilgili değerlendirme yapan Bakan Koca, şunları ifade etti;
Okullarla ilgili şu anda ciddi bir salgına sebep olacak durum yok. Okula gitmeyen çocukların yaş grubuyla okula devam eden çocukların yaş grubunu kıyasladığımızda okula giden yaş grubunun gitmeyenlerin yaş grubuna göre %3-4 oranında düşük olduğunu görüyoruz.
Önümüzdeki haftalar benzer şekilde devam edecek mi bilmiyoruz. Ayın 2'sinden itibaren 5. ve 9. sınıflar da başlamış olacak.
Belirgin bir artış olduğunu görmezsek diğer sınıflara da kademeli olarak geçilebilir.
Ama son 2 haftadaki artışı görüyoruz, bazı illerde daha belirgin olmak üzere. Bu 2-3 hafta içerisinde elde edeceğimiz sonuçlarla bir değerlendirme yapmış oluruz.
Şu an için ciddi bir durum olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okuduğu ilkokul olan Gölbaşı Emirler İlkokulu'nda düzenlenen "Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Programı"nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Emirler İlkokulu'na 5 yaşında başladığını anlatan Selçuk, Sabancı Vakfı iş birliğinde başlattıkları projenin de köy okullarında görev yapan ve okuyan öğrencileri desteklemek için hayata geçirildiğini ifade etti.
Yaklaşık 7 bin öğretmenle asgari 56 saat süren bir eğitim yaptıklarını, programın kitaplarının hazırlandığını aktaran Selçuk, "Bunu da benim okuduğum köy okulunda yapmayı özellikle istedik. Öğretmenlerimizle yaptığım temas sonucunda gerçekten çok yararlı bir çalışma olduğunu gördük. Benim kendi okuduğum okula dönüşüm ve bir köy okulunda okumam dolayısıyla bütün köy okullarını ilkokullar ve ortaokullar dahil olmak üzere 5 tam gün eğitim, öğretime açtık. Eğer İl Hıfzıssıhha Kurullarının özel bir sınırlaması olmazsa bütün okullarımızı eğitim öğretime açtık. Onun için de köy okullarındaki çocuklarımızın herhangi bir eksiği kalmaması noktasında her türlü tedbiri almaya devam ediyoruz." diye konuştu.
6. 7. VE 10. 11. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA GİDECEK?
Hâlen uzaktan eğitimde olan diğer sınıfların ne zaman okula gideceği konusunda bir açıklama yapılmadı. 6. 7. ve 10. 11. sınıfların durumunun önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde belli olması bekleniyor.
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MEB 2020-2021 EĞİTİM YILI YÜZ YÜZE EĞİTİM TAKVİMİ!
21 EYLÜL OKUL ÖNCESİ VE BİRİNCİ SINIFLAR AÇILDI
5 EKİM UYGULAMALI MESLEK LİSELERİ EĞİTİME BAŞLADI
12 EKİM İLKOKUL 2,3,4 ve ORTAOKUL 8. SINIF İLE LİSE 12. SINIFLAR BAŞLADI
2 KASIM ORTAOKUL 5. SINIFLAR VE LİSE 9. SINIF YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLAYACAK.
YÜZ YÜZE EĞİTİM OKULLARDA NASIL VERİLECEK?
Öğrencilerin okullarda sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat etmeleri için rehber programlar hazırlandı. Sınıflar öğrenciler sayısına göre sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak. Dersler 30 dakika sürecek ve dersler arası dinlenme (teneffüs) 10 dakika olarak uygulanacak. Valilik kararı doğrultusunda İlkokul ve Ortaokul öğrencileri Cumartesi günleri ders işleyebilecek.
Okul öncesi (ana sınıfı) eğitim kurumlarının hepsinde haftada 5 gün ve günde 6 saat şeklinde eğitim verilecek.
21 Eylül tarihinde yüz yüze eğitime başlayan 1. sınıflar ile 12 Ekim Pazartesi günü açılan 2,3 ve 4'üncü sınıflar ve Ortaokul 8. sınıflar bir haftada toplam 2 gün okula gelecek. Bu kademeler toplam 12 ders saati okullarda kalacak. İmam Hatip Ortaokullarında ise haftada 2 gün ders işlenirken toplam 14 ders saati belirlendi.
30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak. Ayrıca ilkokullarda ve ortaokul 8'inci sınıflarda valilik kararıyla cumartesi günleri de okullarda yüz yüze eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilecek.