Son dakika: KYK borç yapılandırma nasıl ve ne zaman yapılacak? KYK borçları silinecek mi?

KYK borçları ile ilgili son dakika haberi geldi. TBMM'den geçen düzenlemeye göre çok sayıda borç yapılandırılacak ve SGK'dan KYK'ya kadar birçok alandaki borçlar kapsam içinde olacak. Bu gelişmenin duyurulmasının ardından "KYK borçları silindi mi, KYK borcu yapılandırma nasıl yapılır" soruları gündeme geldi. Bu başlık altında, yapılan tüm resmi açıklamalar ve düzenlemenin detayları yer almaktadır...
KYK BORÇLARI YAPILANDIRILACAK!
AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş "Çok geniş bir yapılandırma teklifini komisyona vermiş olduk. Yapılandırılan borçlarda ilk ödeme Şubat 2021'de yapılacak. 18 ay taksit halinde yapılandırma gerçekleştirilecek" dedi.
Açıklamalar şu şekilde;
"İlk taksit içinde borçlar ödenirse YÜFE'den çıkan gecikme zammının yüzde 90'ını silinmiş olacak. Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi su atık su katı atık ücretleri yol katılım payları da yine yapılandırma kapsamına alınan diğer borç alanları. Gümrük vergisi, faizleri ve gecikme zamları idari para cezaları da yapılandırma kapsamında. Maksimum 18 eşit taksit var bunda da. Aynı şekilde sosyal güvenlik primleri gecikme cezaları da yapılandırma kapsamında. Yine yıl sonuna kadar müracaat şartı arıyoruz. Çok geniş bir yapılandırma teklifi komisyona vermiş olacağız. Yapılandırma ve vergi barışı var. Yapılandırmada çok farklı kurumlar var, yaklaşık 500 milyar TL gibi bir rakam burada telafuz edebiliriz."
YAPILANDIRMA KİMLERİ KAPSIYOR?
Kurumlar Vergisi, Gelir, SGK borçları, gecikme cezaları, nüfus ve karayolları, öğrenim kredi borçları, ecrimisiller, hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, emlak çevre, temizlik ilanı ve atık su ile ilgili olan cezalar ve bununla ilgili zam ve faizler yapılandırma kapsamında olacak. Bunun dışında taşınmaz kültür varlıkları cezaları, TOBB Barolar Birliği aidat ödemeleri de yapılandırma kapsamında yer alacak.
VERGİ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?
Vergi yapılandırması için yıl sonuna kadar müracaat mümkün olacak. 18 taksitte yapılacak olan ödemeler, 2 ayda bir gerçekleşecek.
PEŞİN ÖDEME DURUMUNDA BORÇ YAPILANDIRMA FAİZİ SİLİNECEK
İlk taksite kadar peşin ödeme yapılırsa ana para yanında faizler de silinecek. Burada silinecek faiz yüzde 90'ı bulacak.
TBMM'DE KABUL EDİLDİ
Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borcu yapılandırmasına ilişkin madde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediyor.Kanun teklifine ihdas edilen maddeyle, vergi borçları yapılandırılarak, borçların18 taksitle ödenmesine imkan tanınıyor. Borcunu peşin ödemek isteyenlere de indirim sağlanıyor.
Teklif, vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları; trafik, seçim, nüfus para cezaları; Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları; karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezalarını kapsıyor.
Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı da vergi yapılandırması kapsamında olacak.