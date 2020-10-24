Ünıversitelere sanal laboratuvar

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Sanal Laboratuvar uygulaması ilk aşamada Dijital Dönüşüm Projesi'nde yer alan 18 üniversitenin fen ve mühendislik fakülteleri ile meslek yüksekokullarının çeşitli programlarında öğrenim gören yaklaşık 15 bin dolayındaki öğrencinin hizmetine sunulacak. 26 Ekim'de başlayacak sanal laboratuvarlar diğer üniversitelere aşamalı şekilde yaygınlaştırılacak.Küresel salgın nedeniyle geçen mart ayında üniversitelerde uzaktan öğretime geçilmesiyle birlikte laboratuvar uygulamaları gerektiren derslere ilişkin çözümler aranmaya başlandı. Bu süreçte YÖK tarafından hazırlanan proje ile laboratuvar uygulamalarının en yoğun olduğu iki laboratuvar dersinin genel kimya ve genel fizik laboratuvarı dersleri olduğu belirlendi.YÖK'ün TÜBİTAK ile işbirliği yaparak geliştirdiği proje ile üniversitelerin başta fen ve mühendislik fakülteleri ile meslek yüksekokullarının çeşitli programlarında yer alan genel kimya ve genel fizik laboratuvarı dersleri sanal laboratuvar aracılığıyla yapılacak. Proje kapsamında kimya alanında 6, fizik alanında 4 deney tamamlandı. Bu yılın sonuna kadar kimyada 14, fizikte 10 deneyin tamamlanması hedefleniyor. Sanal laboratuvarda konu anlatımı, deney uygulamaları ve değerlendirme çalışmaları yer alıyor.Projede, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden kimya, fizik ve uzaktan öğretim alanında akademisyenler ile TÜBİTAK bünyesindeki yazılımcılar görev aldı.