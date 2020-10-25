KYK başvuruları 2020-2021: KYK yurt ve burs başvurusu başladı mı? Kredi burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl açıklanan KYK başvurularına ilişkin gelecek resmi açıklama merakla bekleniyor. Öğrenciler aynı anda hem burs hem öğrenim kredisi başvurusu yapabilirlerken burs çıkmayan öğrencilere belli şartlara göre öğrenim kredisi çıkabiliyor. Bu bağlamda; KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı?

KYK BAŞVURULARI 2020-2021

KYK başvurularına ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmezken açıklama yapıldığı takdirde haberimizin içerisinde olacaktır.

KYK yurt ve burs başvurularına ilişkin diğer detaylar ise şu şekilde;

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Twitter üzerinden bir açıklama paylaştı.

İşte o açıklama;

"GSB Yurtları, öğrenim kredileri ve burs başvuruları ile ilgili gelişmeler sosyal medya hesaplarımız ve Web sitemizde duyurulacaktır.

Farklı kaynaklara itibar etmeyiniz.