SON DAKİKA | 2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılacak? Güz döneminde yüz yüze eğitime geçilecek mi, Üniversiteler ne zaman hangi tarihte açılacak?

Yüz yüze eğitime geçiş için adeta nefesler tutuldu… Milyonlarca öğrenci salgın sürecinde uzunca bir süredir uzaktan eğitim almaya devam ederken "Üniversiteler ne zaman açılacak?" sorusu gündem maddesi olmaya devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişte çok önemli aşamalar kaydedilirken üniversiteliler ise güz döneminde okullarına dönüp dönmeyeceğini araştırıyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak, güz döneminde yüz yüze eğitime geçilecek mi? Üniversiteler ne zaman hangi tarihte açılacak? İşte son dakika haberine ilişkin detaylar…
Gündem maddelerinden biri olmaya devam eden bu konuyla alakalı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada üniversitelerde de yüz yüze eğitime geçişin sinyallerini vermişti. "İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." Şeklinde konuşan Başkan Erdoğan "Üniversiteler ne zaman açılacak?" sorusuna ilişkin ise net bir zaman dilimi bildirmedi…
ERDOĞAN'DAN ÜNİVERSİTELER AÇIKLAMASI
İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.
Türkiye uzun yıllardır eğitimin her kademesinde olduğu gibi yüksek eğitimde de sıkıntılar yaşamıştır.
Ülkemizin potansiyeli ve ihtiyacı mevcut kapasitenin üstündeydi. Belki gafletten belki kasıttan, üniversitelerin yaygınlaştırılmasına, engel olunuyordu.
Mesleki eğitimin önü kesilerek, bu çarpıklık daha aşağı kademelere doğru genişletiliyordu.
Koca, Bilim Kurulu'nun üniversitede yüz yüze eğitimin başlamasına ilişkin görüşü olup olmadığına ilişkin soru üzerine,
"Bu dönemde yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini biz bilmek istiyoruz. Bilim Kurulu'nda da bugün konuşulmuş oldu. İki hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubu ile ilgili biz vaka seyrini, sayılarını tekrar değerlendirip, gerektiğinde kademeli olarak bir geçiş yapılacağı zaten söylenmişti, kademeli geçişe de geçmiş olacağız. Burada özellikle salgının seyri ve de yüz yüze eğitimle öğrencilerin o yaş gruplarındaki dağılımın, nasıl şekillendiğini gördükten sonra gündeme alınmış olur. Dolayısıyla önümüzdeki iki, üç haftanın değerlendirmek için önemli olduğunu düşünüyorum. Bilim Kurulu'nun da bugün değerlendirmesi bu şekilde oldu." diye konuştu.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedi ancak Sağlık Bakanlığı'nın önerisi sonrasında üniversitelerin büyük çoğunluğunda eğitim online olarak başladı.
HANGİ ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİME GEÇTİ?
127 devlet üniversitesinden 123'ü uzaktan eğitim kararı alırken 4 devlet üniversitesi ise henüz yeni eğitim dönemi için uzakta öğrenim duyurusu yayınlamadı.
Yeni eğitim-öğretim dönemi için henüz bir açıklama yapmayan devlet üniversiteleri şöyle: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi.