SON DAKİKA | 2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılacak? Güz döneminde yüz yüze eğitime geçilecek mi, Üniversiteler ne zaman hangi tarihte açılacak?

Yüz yüze eğitime geçiş için adeta nefesler tutuldu… Milyonlarca öğrenci salgın sürecinde uzunca bir süredir uzaktan eğitim almaya devam ederken "Üniversiteler ne zaman açılacak?" sorusu gündem maddesi olmaya devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişte çok önemli aşamalar kaydedilirken üniversiteliler ise güz döneminde okullarına dönüp dönmeyeceğini araştırıyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak, güz döneminde yüz yüze eğitime geçilecek mi? Üniversiteler ne zaman hangi tarihte açılacak? İşte son dakika haberine ilişkin detaylar…

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? BU DÖNEM ÜNİVERSİTELER AÇILIR MI, YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gündem maddelerinden biri olmaya devam eden bu konuyla alakalı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada üniversitelerde de yüz yüze eğitime geçişin sinyallerini vermişti. "İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." Şeklinde konuşan Başkan Erdoğan "Üniversiteler ne zaman açılacak?" sorusuna ilişkin ise net bir zaman dilimi bildirmedi…