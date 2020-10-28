Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okullarla ilgili son dakika açıklaması! Yüz yüze eğitimde sınavlar nasıl yapılacak?

-Yüz yüze eğitim faaliyetleri ile birlikte uzaktan eğitim faaliyetleri de ölçme ve değerlendirme kapsamına alınacaktır.

-Haftada 5 gün yüz yüze eğitim alan köy okullarında sınavlar salgın öncesinde olduğu gibi yürütülmeye devam edecek.

-Haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılan okullarda ise sınav tarihlerlerine okullardaki zümre başkanları kurulu karar verecek.

-Sınavlar okul ortamında yapılacak, ancak kendisinde veya ailede birlikte kaldığı bireylerden herhangi birinde kronik rahatsızlığı bulunan ya da Kovid

19 salgınından dolayı hasta veya temaslı olan öğrenci okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak.

CUMARTESİ SINAV GÜNÜ OLABİLİR

-Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazereti uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda ve öğrenciye önceden duyurularak sınava alınacak.

-Sınavı yapılacak her bir ders için sınav süresi bir ders saati olarak planlanacak ve sınav bu süreye uygun olarak hazırlanacak.

-Gerekli görülmesi halinde cumartesi günleri de okullarda sınav yapılabilmesine imkân sağlanacak.

-Sınav tarihleri en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak ve e-okul sistemine işlenecek.