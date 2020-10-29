Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını "pandemi, filyasyon, online eğitim, senkron" gibi günlük hayatımızda pek çok kelime ile tanışmamıza neden oldu. Evde çalışma ile birlikte ise en fazla "online" ya da "e-mail" benzeri yabancı sözcükleri kullanır olduk. Yeni süreçte Türkçe karşılığı olmayan sözcüklerin kullanılabileceğine vurgu yapan uzmanlar karşılığı olmasına rağmen yabancı sözcük kullanımının kabul edilebilir olmadığı görüşünde. İzmir SEV Ortaokulu Türkçe Bölüm Başkanı Ferah Akbaş şöyle konuştu: "Online yerine çevrimiçi, e-mail yerine e-posta tercih edilmeli. Koronavirüs döneminde hem yeni kavramlarla hem de tıp alanına özgü terimlerle günlük dilimiz haşır neşir oldu. Bu dönemde en çok 'pandemi, pandemik, filyasyon, entübe, senkron, asenkron, online, koordinasyon' gibi sözcükleri duymaya başladık.Türkçe, sözcük türetmeye oldukça uygun olduğundan dilin söz varlığını zenginleştirmek de oldukça kolaydır. Durum böyleyken yeni bir kavram, ortaya çıktığı dilden ana dilimize girdiğinde hızla bu kavramın Türkçe karşılığı bulunabilir ve kullanılabilir.Türkçe karşılığı olduğu hâlde başka dillerdeki karşılığı kullanılmamalı. Örneğin; miting yerine toplantı, koordinasyon yerine eş güdüm, adaptasyon yerine uyum diyebiliriz. Online değil, çevrimiçi, e-mail yerine e-posta, aplikasyon yerine uygulama, senkron yerine eş zaman, veya eş zamanlı, motivasyon yerine güdülenme diyebiliriz. Bakın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk televizyondaki konuşmalarında sürekli 'uzaktan eğitim' ifadesini kullanarak 'online' sözcüğüne gerek olmadığını çok net ortaya koymuş oldu."