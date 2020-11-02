Okullardan son dakika haberi: Yüz yüze eğitimde üçüncü aşama bugün başlıyor! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor...

Son dakika haberi: Okullarda yüz yüze eğitimde üçüncü aşama bugün başlıyor. 5'inci ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri bugünden itibaren haftada 2 gün okullarda yüzyüze eğitim görecekler. Yüz yüze eğitimde, resmi ve özel ortaokul 5'inci sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati (2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7) uygulanacak. Lise 9'uncu sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak. Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.