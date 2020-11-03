Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika: Diğer sınıflar için okullar ne zaman açılacak? İşte yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama!

Milyonlarca öğrenci ve velinin uzun süredir aklında yer alan "Diğer sınıflar için okullar ne zaman açılacak?" sorusu yanıt aramaya devam ederken bugün gerçekleşen kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyla ilgili detaylara da değindi. Geçtiğimiz hafta alınan kararda 2 Kasım itibarıyla 5. Ve 9. Sınıfların da yüz yüze eğitime geçeceği kararı verilmişti. 6. 7. 10. 11. Sınıflar için ise meraklı bekleyiş sürüyordu. İşte Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen son dakika yüz yüze eğitim açıklaması…

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA "DİĞER SINIFLAR İÇİN OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?" YANITI!

Bugün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği yüz yüze eğitim açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 6. 7. 10. 11. Sınıflar için okulların açılacağı tarihin önümüzdeki süreçte yapılan değerlendirmelerle belli olacağını ifade etti…