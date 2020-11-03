Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika: Diğer sınıflar için okullar ne zaman açılacak? İşte yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama!

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Erdoğan'dan son dakika: Diğer sınıflar için okullar ne zaman açılacak? İşte yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama!

Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan diğer sınıfların okula dönüşüyle ilgili de son dakika değerlendirmelerinde bulundu. Yüz yüze eğitime geçiş sürecinde son olarak 2 Kasım tarihinde 5. Ve 9. Sınıf öğrencilerinin de uzaktan eğitim süreci sonlandırılmış ve belirli tedbirler çerçevesinde okullarında eğitimlerini almaya başlamıştı. Bu kapsamda "Diğer sınıflar için okullar ne zaman açılacak?" sorusu yanıt aramaya devam ediyordu. İşte Erdoğan'dan gelen son dakika yüz yüze eğitim açıklaması…

Giriş Tarihi: 3.11.2020 20:45 Son Güncelleme: 3.11.2020 20:45 ABONE OL
Son dakika yüz yüze eğitim açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan Diğer sınıflar için okullar ne zaman açılacak? sorusunun yanıtını verdi!

Milyonlarca öğrenci ve velinin uzun süredir aklında yer alan "Diğer sınıflar için okullar ne zaman açılacak?" sorusu yanıt aramaya devam ederken bugün gerçekleşen kabine toplantısı ardından Erdoğan bu konuyla ilgili detaylara da değindi. Geçtiğimiz hafta alınan kararda 2 Kasım itibarıyla 5. Ve 9. Sınıfların da yüz yüze eğitime geçeceği kararı verilmişti. 6. 7. 10. 11. Sınıflar için ise meraklı bekleyiş sürüyordu. İşte Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen son dakika yüz yüze eğitim açıklaması…

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA "DİĞER SINIFLAR İÇİN OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?" YANITI!

Bugün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği yüz yüze eğitim açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 6. 7. 10. 11. Sınıflar için okulların açılacağı tarihin önümüzdeki süreçte yapılan değerlendirmelerle belli olacağını ifade etti…

Son dakika yüz yüze eğitim açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan Diğer sınıflar için okullar ne zaman açılacak? sorusunun yanıtını verdi!
DİĞER SINIFLAR NE ZAMAN OKULA DÖNECEK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün gerçekleşen kabine toplantısı sonrası yüz yüze eğitim sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu...
"(Yüz yüze eğitim) Salgının seyrine göre, önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarını değerlendireceğiz."
İfadelerini kullandı...
Son dakika yüz yüze eğitim açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan Diğer sınıflar için okullar ne zaman açılacak? sorusunun yanıtını verdi!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve şu ifadeleri kullanmıştı

"Bizim okulların açılması konusunda bildiğimiz alınan kararlar sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir heyetin Bilim Kurulu'nun da tavsiyeleri doğrultusunda yaptığı çalışmalara bağlı. Her zaman söylüyoruz bu dinamik bir süreç. Hem küresel anlamda dinamik hem ulusal anlamda dinamik bir süreç. Her gün yapılan testleri çalışmalar Sağlık Bakanlığı'nın ortaya koyduğu çaba ve gayret bilim insanlarımızın, hekimlerimizin, hemşirelerimizin çabaları daha iyiye doğru gitsin diye gösteriliyor. Bu büyük bir çaba, biz de bu çabanın farkındayız. "

Son dakika yüz yüze eğitim açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan Diğer sınıflar için okullar ne zaman açılacak? sorusunun yanıtını verdi!

"Dünyayı izliyoruz, Türkiye'yi izliyoruz. Her gün, her an izlemeye devam ediyoruz ve özel bir yazılımla her sınıfımızı gözlemleyebiliyoruz. Bu bağlamda bu dinamik gidişin sürecine bağlı olarak yeni kararlar, yeni yaklaşımlar, yeni tedbirler almakla ilgili elbette hazırız. Ne gerekiyorsa bütün bunları hayata geçirebilmek için arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir çalışma içerisindeyiz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika: Diğer sınıflar için okullar ne zaman açılacak? İşte yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama!
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