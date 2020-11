Eğitim neferleri virüse fedakârca meydan okudu

Öğretmenler eğitimin sadece sınıfta değil her yerde, her koşulda, tüm zorluklara rağmen yapılabileceğini bir kez daha kanıtladı. Öğretmen Nüket Kızılkaya Bektaş ile Akgül Akbulut koronavirüs salgınına aldırmadan, en az sağlık çalışanları kadar özverili bir şekilde Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde tedavi gören çocukların ayağına okulu getiriyor. Adana'da TOKİ Köprülü İlkokulu'na bağlı olarak açılan hastane sınıfında ilk ve ortaöğretim çağında olup herhangi bir nedenle tedavi gören öğrenciler eğitim alıyor. Her iki öğretmen de tedavi gören öğrencilerin odasına gelip onlara ders anlatıyor, test çözdürüyor, akranlarından, derslerinden geri kalmamaları için her gün, birebir okul ortamını sunuyorlar.SABAH'a konuşan öğretmen Nüket Kızılkaya Bektaş 15 yıldır hastanede tedavi gören öğrencilere öğretmenlik yaptığını belirterek koronavirüs salgını tehlikesine rağmen bu görevi seve seve yapmaya devam ettiklerini söyledi. Eğitimin hiçbir zaman engellere takılmaması gerektiğini söyleyen Bektaş "Burada sağlık çalışanlarıyla birlikte görev yapıyoruz. Onların görevi de çok kutsal. Onlar pandemi koşullarına rağmen yılmadan çalışmaya devam ediyorlar. 'Onlar yapıyorsa biz de öğretmen olarak tüm olumsuz koşullara rağmen görevimizi yapmalıyız. Bu zor günlerde bu yükü beraber yükleniriz' dedik" diye konuştu. Hastanede kronik hastalığı nedeniyle uzun süre tedavi gören çocukların yanı sıra kısa süreli, geçici tedavi gören öğrencilere de ders veriliyor. Bu öğrencilerden biri de ayak parmaklarında oluşan bir sorun nedeniyle yalnızca 15 günlük bir tedavi uygulanacak olan 5'inci sınıf öğrencisi Zeynep Ceylin Aydın. SABAH'a konuşan Zeynep'in ailesi Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) böyle hizmeti olduğunu bilmediklerini, Nüket öğretmenin kendilerinden habersiz hastane odasında ders vermeye başladığını anlattı. Zeynep'e özel ders aldırmak isteseler bu kadar verim alamayacaklarını söyleyen Aydın Ailesi "Nüket öğretmen her gün Zeynep'in yanına geliyor. Konu anlatıyor. Ödev ve testler veriyor. Ertesi gün yine gelip testlerini, ödevlerini tek tek kontrol ediyor. Zeynep derslerinden hiç geri kalmıyor. Pandemi koşullarına rağmen hastanede bu kutsal görevi icra eden öğretmenlerimize minnettarız" diye konuştu.