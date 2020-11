İlkokul öğrencilerine israfı önleme dersi

Türkiye'de her gün 51 bin tona yakın gıda bozulduğu, kullanılmadığı ya da atık olarak görüldüğü için çöpe atılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin "Gıdanı Koru" kampanyasında açıkladığı son verilere göre Türkiye'de günlük olarak 4.9 milyon ekmek israf ediliyor. Üretilen sebze ve meyvelerin yüzde 50'sinde kayıp yaşanıyor. Gıda israfını önlemek için Türkiye'deki bilinçlendirme çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Sabri Ülker Vakfı, gıda israfının önüne geçebilmek için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile ortak bir çalışma yaparak bu konuda ilkokullarda ders vermeye başlayacak. Projeye Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü de (FAO) destek verecek. Türkiye'de ilk kez böyle bir projeye destek veren FAO'nun dört farklı yaş grubuna uygun olarak hazırladığı eğitim içerikleri ilkokullara ulaştırılacak.Projenin detaylarını SABAH'la paylaşan Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş "Ülkemizde gıda israfı ne yazık ki göz ardı edilemeyecek kadar fazla. 2011'den beri yürüttüğümüz Yemekte Denge Eğitim Projemize bu konuyu da dâhil ettik. Yemekte Denge Eğitim Projesinin ana mesajı; 'Dengeli bir şekilde her şeyi yiyebilirsin. Tek yapman gereken, dengeyi nasıl kuracağını öğrenmek.' Bu projenin bir sonrası adımı da gıda okuryazarlığı. Yeni eğitim modülü ile çocuklara israf bilinci ve gıda içeriği okuma alışkanlığı kazandırılması hedefleniyor. Amacımız ulaşabileceğimiz kadar çok çocuğa ve aileye ulaşıp, bu konuda farkındalık yaratabilmek" dedi. Projeyle 20 ilde 6 milyonun üzerinde öğrenci, öğretmen ve ebeveynde israf konusunda farkındalık kazandırılması amaçlanıyor.ÇOCUKLARIN oyunlarla, sorular sorarak eğlenceli bir biçimde alacağı bu eğitimlerle, gıda israfı ve sağlıklı beslenme konusunda farkındalık kazanmaları hedefleniyor. Çocuklar bu eğitimlerde, gıdanın değerinden sofralarımıza gelene kadar geçtiği aşamalar, gıda israfının ekonomik, sosyal ve gezegenimize etkilerinden israfı önlemek adına neler yapabilecekleri ile ilgili her türlü bilimsel bilgiyle tanışacak. Eğitimlerin Yemekte Denge Eğitim Projesi'nde ayrı bir modül olarak yürütüleceğini anlatan Mutuş, "Çocuklarımız basılı materyallerin yanı sıra dijital ortamda da oyunlarla interaktif bir biçimde eğitici bilgiyle donatılacak. Gıda israfının önüne geçebilmek için gıda okuryazarlığı ile ilgili farkındalığın küçük yaşlarda kazandırılmasının gelecek nesiller için önemli bir kazanç sağlayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.