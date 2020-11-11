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haberi: 'tan 'ara tatil' açıklaması

haberi: , 16 Kasım Pazartesi itibarıyla başlayacak ara tatilde, öğretmenlerin mesleki gelişim programlarına çevirim içi ortamda katılabileceklerini bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Çocuklar beni okulda görür görmez “Hoca’m, ara tatil olacak mı?” diye soruyor. Meraklarını giderelim: Yavrum, ara tatiller hakkınızdır. Elbette olacak. 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum'' açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi: 11.11.2020 11:35 Son Güncelleme: 11.11.2020 11:51 ABONE OL
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'ara tatil' açıklaması

Bakan Selçuk, Twitter hesabından, okullarda ara tatil dönemine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk, açıklamayı Twitter hesabından yaptı.

Selçuk, ''Çocuklar beni okulda görür görmez "Hoca'm, ara tatil olacak mı?" diye soruyor. Meraklarını giderelim: Yavrum, ara tatiller hakkınızdır. Elbette olacak. 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum'' ifadelerine yer verdi.

16 KASIM PAZARTESİ İTİBARIYLA BAŞLAYACAK ARA TATİLDE...

16 Kasım Pazartesi itibarıyla başlayacak ara tatilde, öğretmenlerin mesleki gelişim programlarına çevirim içi ortamda katılabileceklerini de duyuran Selçuk, verimli bir mesleki gelişim dönemi diledi.

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Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'ara tatil' açıklaması
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