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SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Yıl sonuna kadar...

Gelen son dakika haberine göre; Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek." açıklamasını yaptı. İşte son dakika detayları...

Giriş Tarihi: 17.11.2020 20:28 Son Güncelleme: 17.11.2020 20:34 ABONE OL
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Yıl sonuna kadar...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Herkes toplantı sonunda çıkacak koronavirüs kararlarını merak ediyordu. Toplantı bitiminde açıklamalarda bulunan Erdoğan uzaktan eğitime dair konuştu. İşte son dakika detayları...

Son dakika! İşte Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirleri | Video


Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM

Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.

Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.

Restoran ve kafelerde sadece paket servis uygulamasına geçilecek.

Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre ara verilecek.

65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.

Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek.

SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan açıkladı! Sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu!

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SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Yıl sonuna kadar...
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