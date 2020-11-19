Eğitim online sınavlar ertelendi

Bakanlar Kurulu toplantısından ara tatilin uzatılmasıyla ilgili karar çıkması beklenirken, yüz yüze eğitime yıl sonuna kadar ara verilmesi kararı çıktı. Öğrenciler 31 Aralık'a kadar eğitimlerini uzaktan, online olarak sürdürecek. Yılbaşı tatili ve hafta sonuyla birlikte 4 Ocak'a kadar okullarda yüz yüze eğitim olmayacak. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'ndeki bireysel eğitimler dışında hiçbir okul türü ve kademede bu süreye kadar yüz yüze eğitim yapılmayacak. Bu noktada en çok merak edilen konulardan biri de ders sınavlarının nasıl yapılacağına yönelikti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) daha önce aldığı bir kararla ders sınavlarının okullarda yüz yüze yapılacağını açıklamıştı. Okullardan bazıları ilk sınavları yüz yüze yaptı, ancak ikinci sınavlar henüz yapılmamıştı. MEB kaynaklarından alınan bilgiye göre 4 Ocak 2021'e kadar sürecek online eğitim döneminde öğrenciler sınav olmayacak. Yüz yüze eğitim başlayana kadar öğrenciler sınava tabi tutulmayacak. Bu dönemde yapılmayan sınavlar, Bilim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda ocak ayında yüz yüze eğitim başlarsa, tarihleri yeniden planlanarak okullarda yapılacak. Öğrenciler yüz yüze eğitim başladığında yapılacak sınavlarda 4 Ocak 2021'e kadar devam edecek online eğitimlerdeki konulardan da sorumlu olacaklar.

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8 VE 12'LER DE EBA'DAN

Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) hazırlanan 8'inci sınıflar ile Yükseköğretim Kurumları Sınavları'na (YKS) hazırlanan 12'nci sınıf öğrencileri de 4 Ocak 2021 tarihine kadar online olarak çalışacaklar. Bu süreye kadar kurslar da yüz yüze eğitim vermeyecek, dersler online olacak. Sınavlara hazırlanan öğrenciler EBA Akademik Destek'ten yararlanmaya devam edecek. Tablet sıkıntısı olan öğrencilere tablet dağıtımı devam edecek. 30 bin tablet daha 10 gün içinde öğrencilere ulaştırılacak. Dağıtımı gerçekleştirilecek 500 bin tablet bilgisayarın tedarik sürecinde sona gelindi. Tabletler yıl sonuna kadar öğrencilere teslim edilecek. MEB'den yapılan açıklamada merkezî sınavlara hazırlanan öğrenciler için sınav müfredatının uzaktan eğitim sürecine uyumlu hâle getirilmesiyle ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi. Ayrıntıları önümüzdeki hafta kamuoyu ile paylaşılacak.







OKUL ÖNCESİ DE ONLİNE

4 Ocak 2021'e kadar resmi ve özel tüm eğitim kurumları, özel kreşler ve okul öncesi de dahil olmak üzere online eğitim verecek, yüz yüze eğitim olmayacak. Bu yıl okula yeni başlayan 1'inci sınıf öğrencilerinin de eğitimleri yine EBA TV ve internet üzerinden devam edecek.

Yüz yüze eğitimin olmayacağı bu dönemde EBA Canlı Sınıf uygulamalarına daha çok ağırlık verilecek. Uygulamanın kapasitesi günde 2 milyon canlı ders kapasitesine çıkarıldı. Öğrenciler canlı derslerde işlenen tüm konulardan sınavlarda sorumlu olacak. Öğretmenlerin takdirine göre bu derslerin ölçme değerlendirmesinde proje ve performans ödevleri de etkili olabilecek.







SMS'LE BİLGİLENDİRME

MEB'den yapılan açıklamada ''Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte 112 branşta 812 öğretmenimizin görev yaptığı, 13 stüdyoda 1.653 ders videosunun hazırlanarak yayına sunulduğu TRT EBA Anaokulu / İlkokul, Ortaokul ve Lise kanallarının haftalık ders programlarını 18 milyon öğrenci velimizin cep telefonlarına kısa mesaj servisiyle ulaştıracağız. Ders yayınlarımız, öğrencilerimizin telafi ve pekiştirmelerine imkân sağlamak için günde üç kez tekrarlanarak ekrana gelmeye devam edecektir'' denildi.