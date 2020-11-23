Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 24 Kasım mesajı

Milli Ziya Selçuk'tan 24 Kasım mesajı

Milli  Ziya Selçuk, 24 Kasım 'ne özel yazılı bir mesaj yayımladı. Bakan Selçuk mesajında öğretmenlere seslenerek, "Evlatlarımızın aydınlık yarınları ve ülkemizin müreffeh geleceği sizin ellerinizde" ifadelerini kullandı.

DHA
Giriş Tarihi: 23.11.2020 21:48 Son Güncelleme: 23.11.2020 22:06 ABONE OL
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 24 Kasım mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü için bir mesaj yayımladı.

"DEĞİŞİMLER SİZİ DURDURMUYOR..."

Yazılı açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "'Mutlu Çocuklar ve Güçlü Türkiye' Diyerek Bir Müşterek ve Gayede Birleştiğimiz Sevgili Öğretmenlerim, Kıymetli Meslektaşlarım, Türk milletinin millî varlığına ve geleceğinin inşasına her zaman olduğu gibi bugün de öncülük etmektesiniz. Bu mukaddes mesleği tercih eden, onun getirdiği maddi manevi sorumluluğu sırtlayan, öğrencisinin içindeki cevheri keşfeden, onlarda farkındalıklar yaratan, onların gözlerinin içine hep dikkatle bakan sizler; şimdi ekran karşısında, telefonun ucunda, bir mesaj kutusunda onları şefkatle sarmaya, yollarını aydınlatmaya; velilerinizi sabırla telkin ve teskin etmeye devam ediyorsunuz. İçinden geçtiğimiz salgın günlerinde şahit olduk ki değişimler sizi durdurmuyor, yenilikleri cesur adımlarla karşılıyorsunuz. Eğitim sistemimizin kalitesini belirleyen yegâneliğin, içinizdeki bu meslek aşkı ve cesur adımlarınız olduğuna inanıyorum" dedi.


'SİZLER, EĞİTİMİN ANA KARAKTERİSİNİZ'


Bakan Selçuk, açıklamasının devamında, "Sizler, eğitimin sadece bir unsuru değilsiniz; eğitimin ana karakterisiniz. Bu süreçte toplum nezdindeki öneminiz ve değeriniz bir kez daha idrak edildi, itibarlı yeriniz güç kazandı. Her şartta vicdanıyla yol alan, şefkatiyle güven veren her bir öğretmenime şahsım, öğrencilerim, velilerim ve bütün milletim adına tek tek teşekkür ediyorum. Evlatlarımızın aydınlık yarınları ve ülkemizin müreffeh geleceği sizin ellerinizde. Meslektaşınız olmaktan gurur duyduğumu bilmenizi istiyor ve Öğretmenler Günü'nüzü içtenlikle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 24 Kasım mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA