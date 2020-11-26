Son Dakika Haberleri: KPSS Önlisans sonuçları açıklandı! ÖSYM ais ile 2020 KPSS Önlisans sonuçları öğrenme ekranı

KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, sınava giren adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, 2020 KPSS Önlisans sonuç sorgulama işlemi nasıl yapılır? Aşağıda, Önlisans KPSS sonuçları için ÖSYM aday işlemleri sayfası (ÖSYM ais) yer almaktadır. Aday işlemleri sayfası altından erişime açılan ve ÖSYM koordinesinde gerçekleştirilen tüm sınavlara ait sonuçlar görüntülenebilmektedir.
SON DAKİKA: ÖSYM İLE KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM tarafından her sene belirlenen tarihlerde gerçekleştirilen KPSS önlisans sınavı için gözler sonuçlara çevrilmişti. Adaylar geçtiğimiz ay bu sınavda başarılı olabilmek adına ter dökmüştü. Sonuçlar, ÖSYM tarafından ais sayfası üzerinden erişime açıldı!
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
KPSS ön lisans sonuçları ÖSYM tarafından 26 Kasım'da erişime açıldı. Katılım sağlayan adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.
DEĞERLENDİRME
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.
Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.