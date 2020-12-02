Evde teneffüs ziliyle teknolojiye mola

Milyonlarca öğrenci, ara tatilden sonra 23 Kasım'da okula dönmeyi beklerken koronavirüs salgınının artması nedeniyle yeniden uzaktan eğitime döndü. Online eğitim yıl sonuna kadar uzadı. Veliler eskiden çocuklara bilgisayarın önünden kalk derken şimdi zorla oturtmaya çalışıyor. Arkadaşları ile yan yana, omuz omuza olduğu sınıf ortamını şimdi evinde oluşturmaya çalışıyor. Öte yandan günlük hayatlarında öğrenciler, çevrim içi derslerde teknolojiyi ev içindeki belli bir alanda kullanıyor ve teneffüs zamanlarında da büyük oranda bu alanda kalarak teknolojinin oyun kısmına geçiş yapıyor. Uzmanlar, arkadaşlarından uzak ve yalnız kalan çocukların fazlaca bireyselleştiklerini ve teknoloji ile arkadaşlık yapar duruma geldiklerini belirterek aşırı teknoloji kullanımının hem fiziksel hem de ruhsal olarak olumsuz etkilerine bir kez daha dikkat çekti. Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, ders dışı zamanlarda, örneğin iki ders arasındaki teneffüslerde ve ders yapılmayan diğer zamanlarda öğrencilerin teknolojiden uzak durmasını sağlamak için yapabileceklerini maddeler halinde şöyle sıraladı:Öğrencinizin dersten önce kahvaltısını yapmasını sağlayın. Özel bir sebeple dersten önce yapamadığı kahvaltısını derste değil de teneffüste tamamlamasını sağlayın.30 dakika boyunca oturarak ders dinledikleri için teneffüslerde hareket etmelerine (boyun ve sırt kaslarına yönelik esneme hareketleri, dolaşımı desteklemek için bacak ve kol hareketleri gibi) destek olun ve hatta onunla beraber siz de egzersiz yapın.Su, yemek, lavabo gibi ihtiyaçlarını mutlaka teneffüslerde gidermelerini sağlayın.Ders programını takip etmesine ve bir sonraki ders hazırlığını teneffüste yapmasına yardımcı olun.Gözlerinin yorulduğunu fark etmeyeceği için bu konuda şikâyet etmesini beklemeden 3. dersten sonra göz dinlendirici egzersizler yapmalarını sağlayın.Bir sonraki ders arasında tüketeceği sağlıklı atıştırmalıkları hazırlamak için mutfakta beraber vakit geçirin. Birlikte meyve suyu sıkabilirsiniz ya da yemek için meyveleri yıkayıp hazır bırakabilirsiniz.Özellikle sabah ilk saatlerde uykulu oluyorsa, ilk ders arasında müzik dinleme, beraber şarkı söyleme gibi faaliyetler ile zihnini canlandırmasına yardımcı olun.Teneffüslerde ve öğle arasında vakit geçirebilmesi için resim çizmesi, kitap okuması ya da sevdiği bir etkinliği yapması için alanlar oluşturun.Çocuğa rol model olabilmek için ders aralarında ve ders dışı zamanlarda birlikte geçirdiğiniz vakitlerde siz de teknolojik cihazları mümkün olduğunca kullanmayın ve bu vakti kendisine ayırdığınızı ona hissettirin.Oyun amaçlı teknoloji kullanımı için ders saatleri dışında bir saat aralığını onunla beraber belirleyin ve uymasını sağlamak için siz de kendinize sınırlar getirin.Öğrenciniz merkezi sınava (LGS-YKS) hazırlanıyorsa ondan haftalık ve günlük programını yapmasını isteyip, programın bir örneğini de siz alın ve evdeki tüm etkinlikleri onun programına göre belirleyin.Evin günlük rutinini öğrencinizin uzaktan öğretim programına göre düzenleyin.Beslenme programınızda sebze ve salataya yer verin, hamur işlerinden kaçının.Ders sonrasında ekrandan uzak kalmasını sağlayacak oyunlar oynayın ve yapboz, örgü örme, boyama, salata yapma vb. etkinlikler yapın.