SON DAKİKA HABERİ: Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması TIMSS 2019'un Türkiye sonuçlarını açıkladı.

Bakan Selçuk, "Bu verilere göre TIMSS 2019 sonuçlarına göre Türkiye, TIMSS uygulamalarında 500 puanın her iki alanda da ilk kez üzerine çıkmış oldu." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk A Haber'de TIMSS 2019 Türkiye sonuçlarını ve eğitim gündemindeki gelişmeleri değerlendirmelerde bulundu

Bakan Selçuk'un konuşmasından satır başları: