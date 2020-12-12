Yarıyıl tatili öne alınabilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 25 Ocak 2021'de başlayacak yarıyıl tatilinin pandemi nedeiyle öne çekilebileceğini söyledi. Bir televizyon kanalında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlayan Selçuk "Yarıyıl tatilini öne almak senaryolar arasında bulunuyor" dedi. Bakan Selçuk okullarda yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağına ilişkin de "Önümüzdeki hafta kabine toplantısında değerlendirilecek. Okulların açılmasını biz de istiyoruz ama duruma bakılacak" dedi. Selçuk şöyle konuştu:22 Ocak'ta karne vermek istiyoruz. En az bir sınavı yüz yüze yapmak istiyoruz. Biz çocuğumuzun eline basılı karne vermek istiyoruz. Tüm şartlara karşı da hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.EBA'nın içeriği gelişti. Müfredatın tümünden sorumlu olmak bize gelen tavsiyeler arasında. Bu karar eğitimcilerin ortak görüşü.Çocuklarımızın tüm kayıpları önemli. Öğrenme kaybı yaşanmaması için çok büyük adımlar atıldı. Önümüzdeki 2 yıl için bir telafi eğitim planımız var.