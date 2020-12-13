Bakan Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim ve tablet açıklaması!



Selçuk, pandemi sürecine dikkat çekerek, "Salgın hepimize yeni mecburiyetler getirdi, çalışmalarımızın seyrini ve günlük yaşantımızın akışını değiştirdi" dedi.

Salgının her bireyin hayatında çözülmesi gereken yeni sorunlar ortaya çıkardığını anlatan Bakan Selçuk, "Bu yeni ve öngörülemeyeceğini kabul edeceğinizi düşündüğüm sorunlar, bizim yeni çözüm önerileri bulmamızı, bulduğumuz çözümleri uygulamak için yeni çalışmalar yapmamızı ve bunları uygulamaya koymamızı sağladı. Bazı sorunlar hızlıca çözüme kavuşup uygulamaya hızlıca alınırken, bazı kararların uygulanması teknik imkânlar, fiziki koşullar ve altyapı hazırlıkları dolayısıyla zaman aldı" diye konuştu.

Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararı ile uzaktan eğitimin 4 Ocak'a kadar devam edeceğini anımsatan Selçuk, "Tüm konular salgını seyrine göre değerlendirilecek, ayrıca duyurulacaktır Bizim için esas olanın yüz yüze eğitim. Yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz" diye konuştu.

2019 Aralık ayının PISA araştırmasının sonuçlarını paylaşan Selçuk, "Türkiye fen alanında 54. sıradan 39. sıraya, matematikte 50. sıradan 42. sıraya, okuma becerilerinde 50. sıradan 40. sıraya yükseldi. Başından beri olumsuz olarak gündeme gelen PISA, bu suretle olumlu bir yönelime kavuştu. Yaptığımız planlamalar önümüzdeki sınavlarda daha yüksek hedeflere ulaşmanın zor olmadığını gösteriyor" dedi.