Bakan Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim ve tablet açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'deki vaka sayılarının artmasının ardından ara verilen yüz yüze eğitime tekrar başlamak için şartların olgunlaşmasını beklediklerini söyledi.
Selçuk, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuştu.
Selçuk, pandemi sürecine dikkat çekerek, "Salgın hepimize yeni mecburiyetler getirdi, çalışmalarımızın seyrini ve günlük yaşantımızın akışını değiştirdi" dedi.
Salgının her bireyin hayatında çözülmesi gereken yeni sorunlar ortaya çıkardığını anlatan Bakan Selçuk, "Bu yeni ve öngörülemeyeceğini kabul edeceğinizi düşündüğüm sorunlar, bizim yeni çözüm önerileri bulmamızı, bulduğumuz çözümleri uygulamak için yeni çalışmalar yapmamızı ve bunları uygulamaya koymamızı sağladı. Bazı sorunlar hızlıca çözüme kavuşup uygulamaya hızlıca alınırken, bazı kararların uygulanması teknik imkânlar, fiziki koşullar ve altyapı hazırlıkları dolayısıyla zaman aldı" diye konuştu.
Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararı ile uzaktan eğitimin 4 Ocak'a kadar devam edeceğini anımsatan Selçuk, "Tüm konular salgını seyrine göre değerlendirilecek, ayrıca duyurulacaktır Bizim için esas olanın yüz yüze eğitim. Yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz" diye konuştu.
2019 Aralık ayının PISA araştırmasının sonuçlarını paylaşan Selçuk, "Türkiye fen alanında 54. sıradan 39. sıraya, matematikte 50. sıradan 42. sıraya, okuma becerilerinde 50. sıradan 40. sıraya yükseldi. Başından beri olumsuz olarak gündeme gelen PISA, bu suretle olumlu bir yönelime kavuştu. Yaptığımız planlamalar önümüzdeki sınavlarda daha yüksek hedeflere ulaşmanın zor olmadığını gösteriyor" dedi.
TÜM ALANLARDA PUANLARIMIZ ARTTI
TIMSS 2019'da Türkiye'nin, tüm alanlarda puanlarını artırdığını kaydeden Bakan Selçuk, şunları söyledi:
"Türkiye 4. sınıf matematik alanında 2015 yılında 483 olan ortalama puanını 2019 yılında 40 puan artırarak 523'e çıkarmış ve 2015 yılında 49 ülke arasında 36. sırada yer alırken, 2019 yılında 58 ülke arasında 23. sıraya yükselmiştir. 4. sınıf fen alanında 2015 yılında 483 olan ortalama puanını 2019 yılında 43 puan artırarak 526'ya çıkarmış ve 2015 yılında 47 ülke arasında 35. sırada iken 2019 yılında 58 ülke arasında 19. sıraya yükselmiştir. 8.sınıf matematik alanında 2015 yılında 458 olan ortalama puanını 2019 yılında 38 puan artırarak 496'ya çıkarmış ve 2015 yılında 24. sırada yer alırken 2019 yılında 20. sıraya yükselmiştir. Fen alanında 2015 yılında 493 olan ortalama puanını 2019 yılında 22 puan artırarak 515'e çıkarmış ve 2015 yılında 21. sırada iken 2019 yılında 15. sıraya yükselmiştir."
EBA ASİSTAN DÜNYA BİRİNCİLİĞİNİ ALDI
Uzaktan eğitimin ana mecrası olan TRT EBA ilkokul, ortaokul ve lise televizyon kanalları için ders ve etkinlik çekimlerine devam ettiklerini belirten Bakan Selçuk, şunları söyledi:
"Kanallardaki tüm ders yayınlarımız günde üç kez tekrar ediliyor. Dersleri kaçıran öğrenciler için ders videoları hem EBA internet portalına hem de TRT İzle platformuna yükleniyor. Sınavların içeriğinde ne varsa TRT EBA'da var. Çocuklarımızın televizyon izleyerek tüm ihtiyaçlarını giderilmesi için tüm çabalarımız devam ediyor. EBA internet platformumuzun ise anlık erişim kapasitesinin artırılması çalışmalarına hız verilmiştir. EBA platformunda bugün bin 700'den fazla ders ve 40 binin üzerinde zengin, güvenilir ve etkileşimli içerikle öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. Salgın sürecinde uzaktan eğitimin başladığı 23 Mart tarihinden bugüne kadar yaklaşık 12 milyar 249 milyon kez ziyaret edilen EBA platformu, dünyada eğitim kategorisinde en çok ziyaret edilen web sitesi olmuştur. Canlı sınıf ve alternatif uygulamaların sisteme entegrasyonuyla EBA'da günlük yaklaşık 3 milyon ders yapabilme kapasitesi bulunuyor. Salgın döneminde topluma verilen hizmet kalitesi için geçtiğimiz haftalarda Çağrı Merkezimiz dünya ikinciliği ödülünü aldı. Yapay zeka destekli sanal robotumuz EBA Asistan ise dünya birinciliği ödülü aldı. EBA Asistan halen dünyanın en fazla kullanılan sanal asistanları arasında yer alıyor."
BU AY 200 BİN TABLET DAHA DAĞITILACAK
Kuruluşların da desteğiyle 150 bin civarında tablet dağıtıldığını belirten Selçuk, "Bakanlık olarak çalışmalarımız devam ediyor. 21 Aralık tarihine kadar 200 bin tablet daha dağıtılacak ve 2021 Ocak ortasına kadar ilave 300 bin internet bağlantılı tablet daha dağıtılacak. İhtiyaç sahibi öğrenciler arasından; ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden yaptığımız sıralamalar doğrultusunda dağıtımlara imkanlar ölçüsünde devam edilecek" diye konuştu.