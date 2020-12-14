Bu ay 200 bin tablet dağıtılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Aralık'a kadar ihtiyaç sahibi öğrencilere 200 bin tablet daha dağıtılacağını söyledi. TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşan Selçuk, uzaktan eğitimin 4 Ocak'a kadar devam edeceğini anımsatarak "Yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz" dedi. TRT EBA ilkokul, ortaokul ve lise televizyon kanalları için ders ve etkinlik çekimlerine devam ettiklerini belirten Selçuk, şunları söyledi: "Salgın sürecinde uzaktan eğitimin başladığı 23 Mart tarihinden bugüne kadar yaklaşık 12 milyar 249 milyon kez ziyaret edilen EBA platformu, dünyada eğitim kategorisinde en çok ziyaret edilen web sitesi olmuştur. Salgın döneminde topluma verilen hizmet kalitesi için geçtiğimiz haftalarda Çağrı Merkezimiz dünya ikinciliği ödülünü aldı. Yapay zeka destekli sanal robotumuz EBA Asistan ise dünya birinciliği ödülü aldı. EBA Asistan halen dünyanın en fazla kullanılan sanal asistanları arasında yer alıyor." Kuruluşların da desteğiyle 150 bin civarında tablet dağıtıldığını kaydeden Selçuk, "21 Aralık'a kadar 200 bin tablet daha dağıtılacak. 2021 Ocak ortasına kadar ilave 300 bin internet bağlantılı tablet daha dağıtılacak" diye konuştu.