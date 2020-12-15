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Son dakika: 'tan flaş genelgesi! Detayları tek tek açıkladı...

Son dakika haberi... Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan'ın duyurduğu karara göre; Resmi anaokulları, Özel eğitim anaokulları ve uygulama sınıflarımla yüz yüze eğitime geçilebilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okul öncesi eğitim kurumlarında genelgesi göndererek gerekli tüm tedbirlerin alınmasını istedi.

İHA
Giriş Tarihi: 15.12.2020 18:38 Son Güncelleme: 15.12.2020 19:07 ABONE OL
Son dakika: Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim genelgesi! Detayları tek tek açıkladı...

Bakan Selçuk, genelgede Covid-19 etkilerinin azaltılması ve halk sağlının korunması kapsamında alınan tedbirlerin, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda 14 Aralık 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında yeniden değerlendirildiğini ve ana sınıfları hariç kamuya ait okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlanabileceği karan alındığını hatırlatarak, "Bu karar doğrultusunda; Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim gerçekleştirilebilecektir.



VELİLERİN TALEBİ...

Velilerin talebine bağlı olarak ilgili İl/İlçe milli eğitim müdürlüklerinin kararı resmi anaokulları, Özel eğitim anaokulları ve uygulama sınıflarımla yüz yüze eğitime geçilebilecektir. Yüz yüze eğitime geçecek olan resmi anaokulları, özel eğitim ana okulları ve uygulama sınıflarının ilgili il, ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenerek okul öncesi eğilim faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli tüm tedbirlerin zamanında alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim" ifadesini kullandı.

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Son dakika: Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim genelgesi! Detayları tek tek açıkladı...
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