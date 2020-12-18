Bir aya kadar 500 bin tablet dağıtacağız

SABAH Gazetesi'nin kuruluşunun 35. yılını kutlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, panelde eğitim sektörünün meselelerinin ele alınmasından dolayı ilgililere teşekkür ederek, pandemi nedeniyle devam eden uzaktan eğitim çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Sundukları eğitim hizmetlerinde adil bir erişim sağlamak için yoğun şekilde çalıştıklarını dile getiren Selçuk, "Bilgisayar ve internet erişimi konusunda desteğe ihtiyacı olan öğrencilerimiz için Türkiye genelinde yaklaşık 15 bin salon ve 162 mobil EBA Destek Noktası oluşturduk. EBA Destek Noktalarımızın sayıları hızla artmaya devam ediyor. Öğrencilerimiz ve velilerimiz kendilerine en yakın noktaya 'ebadesteknoktasi.meb.gov.tr' adresinden anında ulaşabiliyor. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan öğrencilerimizin bu noktalara erişimi için ulaşım hizmeti temin ettik. Bunlara da ulaşamayan az sayıdaki öğrencimizin yerleşim yerlerine EBA Mobil Destek araçlarımızla giderek eğitime erişimlerini sağladık" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, yerel yönetimler, sivil inisiyatifler, kurum ve kuruluşların desteğiyle öğrencilerin dijital araç gereç ihtiyaçlarını gidermek amacıyla bu süreçte 150 bin tabletin dağıtımı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Selçuk, "Yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde alınan kararla bu haftadan başlayarak ocak ayının sonuna kadar 500 bin tablet bilgisayarı da resmi veriler üzerinden tespit edilen öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştırmış olacağız" diye konuştu.Uzaktan eğitimin TRT EBA kanalları ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden devam ettiğini hatırlatan Selçuk, "Okulların kapalı olduğu dönemde hiçbir öğrencimizin eğitim hakkından mahrum kalmaması için 10 gün içerisinde 3 televizyon kanalı kurduk. Bu kanallarda yaklaşık 800 öğretmenimiz gönüllü olarak hizmet vermekte. Dünyada sadece 4 ülke öğretim kademeleri için 3 ayrı TV kanalı kurabildi. Bunlardan biri de Türkiye" dedi.Mesleki eğitimde gelinen noktayı da detaylarıyla paylaşan Bakan Selçuk "Biz mesleki eğitimin kalitesini, ülkemizin geleceği için son derece önemli buluyoruz. Dünyada yaşanan ekonomik ve teknolojik dönüşümler, mesleki eğitimin güncellenmesini zorunlu kılıyor. Bakanlığımıza bağlı mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında dezenfektan malzemelerinden tek kullanımlık tulumlara milyonlarca litre dezenfektan ve yüzey temizleyici üretildi. Meslek liselerinin uygulamaya dönük ve üretim ağırlıklı yapıları sayesinde ihtiyaç duyulabilecek ürünlerin belirli bir ar-ge aşamasından sonra rahatlıkla üretilebildiğini bir kez daha gördük" diye konuştu.