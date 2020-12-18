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'ndan SON DAKİKA yüz yüze eğitim duyurusu! Okullar ne zaman açılacak? İşte yeni genelgeden detaylar...

'ndan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması geldi. Corona virüs nedeniyle ilkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitimin 2020-2021 eğitim öğretim yılı ilk dönemine kadar devam edeceği açıklanırken, okullardaki sınavlar ve yarıyıl takvimiyle ilgili düzenlemelerin yapıldığı da ifade edildi. Son dakika haberine göre yarı yıl tatiliyle ilgili de flaş bir karar alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 18.12.2020 22:53 Son Güncelleme: 18.12.2020 22:54 ABONE OL
Son dakika: MEB'den flaş uzaktan eğitim açıklaması! Okullar ne zaman açılacak?

Son dakika haberi: (), uzaktan eğitimin 2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar uzatıldığını açıkladı.

Son dakika: MEB'den flaş uzaktan eğitim açıklaması! Okullar ne zaman açılacak?

'den Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında süreci, okullardaki sınavlar ve yarıyıl tatili takvimiyle ilgili yeni düzenlemeler konusunda basın açıklaması yapıldı. Buna göre ilkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek.

Son dakika: MEB'den flaş uzaktan eğitim açıklaması! Okullar ne zaman açılacak?

Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir (1) yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar hâlinde gerçekleştirilecek.

Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim kararı duyurdu! Okullar ne zaman açılacak? İşte genelge! | Video

Son dakika: MEB'den flaş uzaktan eğitim açıklaması! Okullar ne zaman açılacak?

İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla sadece ortaöğretim öğrencileri, kendi isteklerine bağlı olarak, 28 Aralık Pazartesi gününe kadar velilerinin okul yönetimine başvurması halinde, öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türünde olması kaydıyla, 'o tarih' itibariyle bulundukları illerde sınavlara katılabilecek.

Son dakika: MEB'den flaş uzaktan eğitim açıklaması! Okullar ne zaman açılacak?

UZAKTAN EĞİTİM 22 OCAK'A KADAR SÜRECEK

İlkokul, ortaokul ve liselerde , 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek. 22 Ocak tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak.

Son dakika: MEB'den flaş uzaktan eğitim açıklaması! Okullar ne zaman açılacak?

İKİNCİ DÖNEM 15 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine, ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek. Böylece 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan SON DAKİKA yüz yüze eğitim duyurusu! Okullar ne zaman açılacak? İşte yeni genelgeden detaylar...
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