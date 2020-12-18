MEB'ten son dakika uzaktan eğitim açıklaması! Okullar ne zaman açılacak?

İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla sadece ortaöğretim öğrencileri, kendi isteklerine bağlı olarak, 28 Aralık Pazartesi gününe kadar velilerinin okul yönetimine başvurması halinde, öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türünde olması kaydıyla, 'o tarih' itibariyle bulundukları illerde sınavlara katılabilecek.



