Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yol haritasını açıkladı! Yarıyıl tatili 3 hafta oldu

4 Ocak'ta okullarda yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı merak edilirken Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) dün bir açıklama yaparak uzaktan eğitimin 22 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldığını bildirdi. Anaokulları hariç devlet ve özel okullarda, tüm kademelerde bu tarihe kadar yüz yüze eğitim yapılmayacak. Ayrıca 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek. Böylece yarıyıl tatili 3 hafta olacak. Sınav uygulamaları ve yeni tarih düzenlemeleriyle ilgili MEB'den yapılan açıklama şöyle:22 Ocak'tan itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak planlanacak.İlkokullarda bu dönem sınav yapılmayacak. Karne notları ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek.Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait yazılı ve uygulama puanları ile performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar hâlinde gerçekleştirilecektir.25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek.2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi ise 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.