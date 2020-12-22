KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS sınav sonuçları sorgulama ekranı!

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2020 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ!

KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık'ta açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

KPSS SINAV SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.