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Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS sınav sonuçları sorgulama ekranı!

15-30 Eylül 2020 tarihlerinde başvuruları alınan ve 2020 tarihinde 188 merkezde gerçekleştirilen ortaöğretim sınav sonuçları merakla bekleniyor. Adaylar kendilerine yöneltilen 120 soruyu cevaplarken , sonuçların açıklanacağı tarihi duyurdu. Kamu kadrolarında istihdam edilmek için katılım sağlanan bu sınavların sonuçları ile beraber tercihler için işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile KPSS ortaöğretim sonuçları sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 22.12.2020 07:59 Son Güncelleme: 23.12.2020 16:44 ABONE OL
KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS sınav sonuçları sorgulama ekranı!

ÖSYM tarafından 22 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen KPSS ortaöğretim sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih adayların gündeminde yer alıyor. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından sorgulayabilecekken konuya dair beklenen tarih açıklaması ÖSYM takvimi ile bildirilmişti. Peki, KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile KPSS ortaöğretim sonuçları sorgulama ekranı…

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI İÇİN NEFESLER TUTULDU! ÖSYM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

22 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Adaylar sınavdan kaç puan aldıklarını heyecan içerisinde beklerken gelen açıklamaya göre; KPSS sonuçları 24 Aralık Perşembe günü erişime açılacak…

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2020 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ!

KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık'ta açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

KPSS SINAV SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2020 ÖSYM ile KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır?

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

ÖSYM ile 2020 KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların ASP'leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.

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KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS sınav sonuçları sorgulama ekranı!
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