Açıklama bekleniyor! KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? ÖSYM ile KPSS sınav sonuçları bugün açıklanır mı?

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları için tarih ÖSYM tarafından yayımlanan takvim ile duyurulmuştu. Bu kapsamda sınava katılım sağlayan binlerce adayın gözü kurumdan gelecek son dakika açıklamasına kilitlendi. Bazı durumlarda sonuçların erkenden erişime açıldığı bilinirken sonuç tarihinin yaklaşmasıyla adaylar tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar…

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

daylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından sorgulayabilecekken konuya dair beklenen tarih açıklaması ÖSYM takvimi ile bildirilmişti. Buna göre; sonuçların 24 Aralık tarihinde erişime açılması bekleniyor...