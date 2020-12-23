ALES ne zaman yapılacak, hangi tarihte? ÖSYM ile ALES 2 sınav tarihi ve sınav takvimi!

ALES sınav tarihleri ikinci kez sınava girecek adaylar tarafından merak ediliyor. Akademik personel kadrosunda görev almak isteyen binlerce vatandaşın katılım sağlayacağı ALES sınavı bilindiği üzere koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenmişti. 6 Aralık tarihinde yapılması beklenen ve ardından iptal olan bu sınava katılım sağlayacak olan vatandaşlar şimdilerde yeni sınav tarihi arayışına çıktı. Peki ALES ne zaman yapılacak? ÖSYM ile ALES 2 sınav tarihi ve sınav takvimi! İşte tüm detaylar…

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES sınav tarihleri son günlerde gündeme gelmeye devam ediyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada ALES sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir." İfadelerini kullanmıştı. ÖSYM ile ALES 2 sınav tarihleri henüz belli olmadı…