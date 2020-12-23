ALES ne zaman yapılacak, hangi tarihte? ÖSYM ile ALES 2 sınav tarihi ve sınav takvimi!

ALES sınav tarihleri ikinci kez sınava girecek adaylar tarafından merak ediliyor. Akademik personel kadrosunda görev almak isteyen binlerce vatandaşın katılım sağlayacağı ALES sınavı bilindiği üzere koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenmişti. 6 Aralık tarihinde yapılması beklenen ve ardından iptal olan bu sınava katılım sağlayacak olan vatandaşlar şimdilerde yeni sınav tarihi arayışına çıktı. Peki ALES ne zaman yapılacak? ÖSYM ile ALES 2 sınav tarihi ve sınav takvimi! İşte tüm detaylar…
ALES sınav tarihleri son günlerde gündeme gelmeye devam ediyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada ALES sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir." İfadelerini kullanmıştı. ÖSYM ile ALES 2 sınav tarihleri henüz belli olmadı…
ALES sınav tarihleri henüz belli olmadı. Sınav takvimi belli olunca yeni sınav tarihleri haberimizde yer alacaktır.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün açıklaması şöyle;
"Değerli Adaylarımız, Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir."
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ALES sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. İşte Aygün'ün yaptığı açıklama;
2020-ALES/2 Sınava Giriş Belgeleri adaylarımızın erişimine açılmıştır.
6 Aralık 2020 tarihinde ALES'e girecek adaylarımız sınav yerlerini http://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler.
Adaylarımıza şimdiden başarılar dilerim.