BEKLENİYOR! Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

12, 13, 14 Aralık ve 19, 20, 21 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen Anadolu Üniversitesi güz dönemi vize sınavlarının sonuçları adaylar tarafından merakla bekleniyor. Sınav sonuçlarına yönelik araştırmalar sürerken kurumun resmi sitesi üzerinden sonuçlara yönelik bir açıklama geldi. Peki; AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu yıl AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar!
Kurum tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, 'Değerli öğrencilerimiz, Güz Dönemi Ara Sınavları ve sınavlara ilişkin süreçler devam etmekte olup sınav sonuçları tüm bu süreçler tamamlandıktan sonra ilan edilecektir. Sınavlarınızda başarılar dileriz.' denildi. AÖF 3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri sınavları 21 Aralık Pazartesi günü sona erecek.
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 24 Haziran- 8 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenen sınavın sonuçları 9 Temmuz'da erişime açılmıştı. Sınav sorularına ve sınav uygulamasına itirazlar 3 (üç) iş günü içinde https://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabiliyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.
AÖF SINAV TARİHLERİ
Güz Dönemi Çevrim İçi (Online) Ara Sınavı 12-13-14 Aralık 2020
19-20-21 Aralık 2020
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16 - 17 Ocak 2021
Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021