BEKLENİYOR! Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

12, 13, 14 Aralık ve 19, 20, 21 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen Anadolu Üniversitesi güz dönemi vize sınavlarının sonuçları adaylar tarafından merakla bekleniyor. Sınav sonuçlarına yönelik araştırmalar sürerken kurumun resmi sitesi üzerinden sonuçlara yönelik bir açıklama geldi. Peki; AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu yıl AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar!

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kurum tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, 'Değerli öğrencilerimiz, Güz Dönemi Ara Sınavları ve sınavlara ilişkin süreçler devam etmekte olup sınav sonuçları tüm bu süreçler tamamlandıktan sonra ilan edilecektir. Sınavlarınızda başarılar dileriz.' denildi. AÖF 3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri sınavları 21 Aralık Pazartesi günü sona erecek.