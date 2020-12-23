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BEKLENİYOR! Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen sınavların tamamlanması ile birlikte gözler kurumun resmi sitesine çevrildi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları hakkında yapılan açıklamaya göre; sürecin tamamlanmasın ardından sonuçların açıklanacağı ifade edildi. Peki; AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte sorgulama ekranı ve detayları...

Giriş Tarihi: 23.12.2020 14:49 Son Güncelleme: 24.12.2020 09:13 ABONE OL
BEKLENİYOR! Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

12, 13, 14 Aralık ve 19, 20, 21 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen Anadolu Üniversitesi güz dönemi vize sınavlarının sonuçları adaylar tarafından merakla bekleniyor. Sınav sonuçlarına yönelik araştırmalar sürerken kurumun resmi sitesi üzerinden sonuçlara yönelik bir açıklama geldi. Peki; AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu yıl AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar!

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kurum tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, 'Değerli öğrencilerimiz, Güz Dönemi Ara Sınavları ve sınavlara ilişkin süreçler devam etmekte olup sınav sonuçları tüm bu süreçler tamamlandıktan sonra ilan edilecektir. Sınavlarınızda başarılar dileriz.' denildi. AÖF 3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri sınavları 21 Aralık Pazartesi günü sona erecek.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 24 Haziran- 8 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenen sınavın sonuçları 9 Temmuz'da erişime açılmıştı. Sınav sorularına ve sınav uygulamasına itirazlar 3 (üç) iş günü içinde https://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabiliyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SINAV TARİHLERİ

Güz Dönemi Çevrim İçi (Online) Ara Sınavı 12-13-14 Aralık 2020

19-20-21 Aralık 2020

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16 - 17 Ocak 2021

Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021

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BEKLENİYOR! Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı
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