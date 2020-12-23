Gözler ÖSYM'de! KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS ön lisans tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

KPSS önlisans sonuçlarının geçtiğimiz aylarda açıklanmasının ardından sınava katılan ve kamu kurumlarında istihdam etmek isteyen adaylar atama tercihleri için kurumdan gelecek açıklamayı beklemeye başladı. Bu kapsamda ÖSYM tarafından yayımlanacak olan tercih kılavuzu ile birlikte adaylar tercihlerini gerçekleştirecek. Buna göre; ÖSYM ile KPSS önlisans tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak? İşte tüm gelişmeler…

KPSS 2020/2 TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

2019 yılında bu tercihleri 03-12 Aralık tarih aralığında gerçekleştiği bilinirken henüz resmi bir açıklama mevcut değil. ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı sonrası adaylar KPSS tercihleri için bekleyişini sürdürüyor.