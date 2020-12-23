Gözler ÖSYM'de! KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS ön lisans tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

KPSS önlisans sonuçlarının geçtiğimiz aylarda açıklanmasının ardından sınava katılan ve kamu kurumlarında istihdam etmek isteyen adaylar atama tercihleri için kurumdan gelecek açıklamayı beklemeye başladı. Bu kapsamda ÖSYM tarafından yayımlanacak olan tercih kılavuzu ile birlikte adaylar tercihlerini gerçekleştirecek. Buna göre; ÖSYM ile KPSS önlisans tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak? İşte tüm gelişmeler…
KPSS 2020/2 TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
2019 yılında bu tercihleri 03-12 Aralık tarih aralığında gerçekleştiği bilinirken henüz resmi bir açıklama mevcut değil. ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı sonrası adaylar KPSS tercihleri için bekleyişini sürdürüyor.
KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KPSS 2020/2 tercih kılavuzu için henüz tarih vermeyen ÖSYM, 2019 yılında bu tercihleri 03-12 Aralık tarih aralığında gerçekleştirmişti. ÖSYM'nin bu yıl da 5 Aralık tarihine kadar KPSS 2020/2 tercih kılavuzu bilgilerini yayımlaması bekleniyor.
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.
Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.