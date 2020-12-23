KPSS ortaöğretim tercih başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS ortaöğretim atama tercih kılavuzu ne zaman yayınlanır?

KPSS ortaöğretim tercih başvuruları için geri sayım sona eriyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte KPSS ortaöğretim tercih maratonu başlayacak ve ÖSYM kılavuzuna göre tercihler yapılacak. Sınava giren adaylar, KPSS ortaöğretim tercih başvuruları ne zaman başlayacak sorusuna yanıt ararken, tercih kılavuzu için de gözler ÖSYM duyuru sayfasına çevirildi. Aşağıda, yapılan resmi duyurulara göre KPSS ortaöğretim tercih başvuruları ve tercih kılavuzu hakkında detaylar yer alıyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih kılavuzu da yayımlanacak. KPSS tercihlerinin yapılacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı ancak 24 Aralık'tan kısa bir süre sonra tercihlerin başlaması bekleniyor.

ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS ön lisans kılavuzu içerisinde yer alan bilgiler şu şekilde: