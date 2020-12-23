Son dakika: Uzaktan eğitim sürecine özel yeni not ve karne sistemi

Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait yazılı ve uygulama puanları ile performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak. İlkokullarda ise sınav yapılmayacak. Karne notları online derslere katılım ve performans ödevleri üzerinden verilecek. İşte tüm detaylar:

İLKOKULLARDA SINAV OLMAYACAK

1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda ders sınavları ilk dönem uygulanmayacak. Karne notları ders etkinliklerine katılım, proje ve performans etkinliklerine göre belirlenecek.