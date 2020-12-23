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Uzaktan eğitimde ilk yarıyıl 22 ocak’ta sona erecek: Karneye performans notu

Milyonlarca öğrenci bu yıl pandemi nedeniyle biraz buruk da olsa karne almanın heyecanını yaşayacak. Uzaktan eğitimle geçen bir yarıyılın notlarını öğrencilerin derslere katılımı, proje ve ödev başarısı belirleyecek

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Giriş Tarihi: 23.12.2020 ABONE OL
Uzaktan eğitimde ilk yarıyıl 22 ocak’ta sona erecek: Karneye performans notu

Pandemi nedeniyle 31 Aralık'a kadar devam edecek olan uzaktan eğitim tarihi 22 Ocak 2021'e ertelendi. Öğrenciler bu süreye kadar okullarda yüz yüze eğitim almayacak. Başka bir deyişle 2020-2021 EğitimÖğretim Yılı'nın ilk yarıyılı neredeyse tamamen online eğitimle tamamlanmış olacak. Öğrenciler karnelerini 25 Ocak 2021'de alacak. Nisan ayında yapılacak ara tatilin de eklenmesiyle yarıyıl tatili 3 hafta olacak. İkinci dönem ise 15 Şubat 2021'de başlayacak. Peki öğrencilerin karneleri nasıl düzenlenecek? Ders notları nelere göre belirlenecek? Sınavlar nasıl yapılacak? Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait yazılı ve uygulama puanları ile performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak. İlkokullarda ise sınav yapılmayacak. Karne notları online derslere katılım ve performans ödevleri üzerinden verilecek.

İşte tüm detaylar:

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Uzaktan eğitimde ilk yarıyıl 22 ocak’ta sona erecek: Karneye performans notu
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