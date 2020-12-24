Adıyaman’da Milli Eğitime 10 bin Avustralya doları destek

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Ar-Ge Birimi tarafından hazırlanan 'Kendini Keşfet' isimli proje, Avustralya Büyükelçiliği Doğrudan Yardım Programı (DAP) kapsamında hibe almaya hak kazandı.

Büyükelçilik düzeyinde Proje olması sebebiyle de kendileri için ayrı bir önem arz ettiğini dile getiren Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz: "Projemiz, Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 eğitim vizyonunda yer verdiği tasarım beceri atölyelerinden biri olan Görsel Sanatlar atölyesinin kurulması ve burada eğitimler verilmesini içermektedir. Bu doğrultuda Adıyaman'da kurulacak Görsel Sanatlar Atölyesine Avustralya Büyükelçiliği Doğrudan Yardım programı hibesi kapsamında 10.000 Avustralya Doları destek sağlanmış olacaktır." dedi.

Alagöz; "Doğrudan Yardım Programı (DAP) Avustralya'nın yardım bütçesinden finanse edilen küçük bir hibe programıdır. Türkiye'deki yerel topluluklarla beraber çalışarak yoksulluğun azaltılmasını ve sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmayı hedefleyen fonlar, Türkiye ve Avustralya'nın ulusal menfaatlerine uygun olan esnek fonlardır. Geçmişte; toplumsal kalkınma, eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, engellilik, gençlik ve ekonomik güçlendirmeyle ilgili projeler başarılı bulunup seçilirken; 2020-21 döneminde ise DAP Komitesi aşağıda belirtilen öncelikli kalkınma sektörlerinde pratik ve somut sonuçlar elde edecek projeleri seçti." şeklinde konuştu.

2020 - 2021 yılı içerisinde Avustralya Büyükelçiliği tarafından DAP kapsamında hibe almaya öncelikli sektörler ve konulara değinen Alagöz; "Eğitim, sağlık, kırılgan toplulukların COVID-19'a karşı direncinin inşaasını ve yerel COVID-19 müdahale (response) ve iyileştirme çabalarını destekleyecek projeler, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınları ekonomik güçlendirme, engelli bireyleri güçlendirme ve gençliği güçlendirme." dedi.