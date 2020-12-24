Açık Lise AÖL 1.dönem sınav tarihleri ve sınav takvimi! 2020 2021 AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

Aralık ayının son günlerine gelirken AÖL sınav tarihleri ile ilgili araştırmalar epey hız kazandı. Açık öğretim Lisesi öğrencileri 1.dönem sınav tarihleri için açıklamaları yakından takip ediyor. Son dönemde koronavirüs vakalarının artışa geçmesi nedeniyle birçok sınav ertelenirken bunlardan biri de Açık lise öğrencilerinin her yıl belirlenen tarihlerde katılım sağladığı sınavlar olmuştu. Hal böyle olunca yeni tarihler merak konusu oldu. Peki AÖL sınavları ne zaman yapılacak? 2020 2021 Açık lise AÖL 1.dönem sınav tarihleri ve sınav takvimi ve tüm detaylar…

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi son günlerde epey araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, "5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. " İfadeleri kullanıldı…