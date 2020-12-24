Ve açıklandı! ÖSYM ile KPSS ortaöğretim sonuçları sorgulama ekranı! 2020 KPSS sınav sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM tarafından gelen açıklamaya göre; KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 24 Aralık 2020 bugün erişime açılacak. Kamu Kurum ve kuruluşlarında istihdam etmek isteyen vatandaşların katılım sağladığı sınavın sonuçları için heyecan dolu bekleyiş başladı. Buna göre adayların gözü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ile 2020 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte konuya dair tüm detaylar…
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS'nin ortaöğretim düzeyinde gerçekleşen oturumuna ait sonuçların bugün açıklanacağı haberi ÖSYM takvimi ile duyurulmuştu. Sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak olan sonuçların açıklanacağı saate ilişkin kurumdan bir duyuru yapılmış değil…
KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık'ta açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
KPSS sınav sonuçları sorgulama ekranı için tıklayınız
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.
Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Adayların ASP'leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.