Harf notu hesaplama: Üniversite harf notu nasıl hesaplanır, karşılıkları nelerdir?

Öğrenciler harf notları ile ilgili detayları zaman zaman karmaşık bulabiliyor. Ülkemizde birbirinden farklı not ortalama hesaplama sisteminden söz etmek mümkün. En çok kullanılan yöntem ise AA, BA, BB, CC gibi harf notlarının bulunduğu sistemdir. Peki, üniversite harf notu nasıl hesaplanır? İşte konuyla ilgili bilinmesi gerekenler…

HARF NOTU KARŞILIKLARI

AA, AB, BA, BB, BC, CB : Bu harfler sınavlarınızdan aldığınız harf notlarının başarılı olduğunu ifade ediyor. En yüksek AA olmakla birlikte o derse ait başarı ortalamasını öğrenmiş oluyor.

CC, DC VE DD: Bunlar ise koşullu geçerli harf notlarını içeriyor. Ancak, burada AGNO (ağırlıklı genel not ortalaması) devreye giriyor. Yani AGNO 2.00'ın altında olduğunda bu dersler tekrar alınarak AGNO yükseltiliyor.

FF : FF harf notu öğrencilerde hayal kırıklığına neden oluyor. Dersten başarısız olunduğunu ifade eden FF harf notu AGNO devreye girse bile öğrencinin başarısız olduğu bu dersi yeniden alması gerektiği anlamına geliyor.

HARF NOTU NASIL HESAPLANIR?

Üniversitelerde en çok kullanılan hesaplama yöntemi şu şekilde yapılmaktadır;

AA 4.00

BA 3.50

BB 3.00

CB 2.50

CC 2.00

DC 1.50

DD 1.00

FD 0.50

FF 0.0

Öte yandan İstanbul Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gazi üniversitesi ve ODTÜ gibi pek çok üniversitenin kullandığı not ortalaması ise şu şekildedir;

Örnek: 5 dersiniz mevcut

3 kredilik iktisada giriş dersiniz BA

4 kredilik idare hukuku dersiniz CC

5 kredilik Anayasa hukuku dersiniz FF

2 kredilik Türk dili dersiniz AA

3 kredilik Siyaset dersiniz ise BB şeklinde

Bu doğrultuda hesaplama yapmak için dersin kredisiyle harf notunuzun karşılığı çarpılır.

3 kredilik iktisada giriş dersiniz BA (3x3.50010.5)

4 kredilik idare hukuku dersiniz CC (4.2=8)

2 kredilik Türk Dili dersiniz AA (2x4=8)

5 kredilik Anayasa hukuku dersiniz FF (50 x =0)

3 KREDİLİK Siyaset bilimi dersiniz BB (33 x 9)

Son olarak kredileri toplamanız gerekiyor. 10,5+8+8+0+9=35,5 ardından 35,5'i toplam kredi sayısına bölüyoruz. 35,5/17= 2,08 ortalamanız kabul ediliyor.

Burada önemli nokta, üniversitenin hangi harf notunu sınır olarak gördüğüdür. Çünkü bazı üniversitelerde FF, FD ve DD olan dersler kalıyor ve telafisi gerekiyor. Hesaplama yapmak için en doğru yöntem üniversite not hesaplama sisteminden yararlanmaktır. Böylelikle kafanız karışmadan notlarınızın en doğru şekilde hesaplanmasını sağlayabilirsiniz.

AUZEF HARF NOTU NASIL HESAPLANIR?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF programlarındaki derslerin, seçmeli test olarak merkezi usulle yapılan sınavların değerlendirilmesinde yalnızca öğrencinin cevap kağıdı göz önünde bulundurulur. Uzaktan eğitim programlarında, Ders Ham Başarı Puanı hesaplanırken derse devam ile ilgili durum, yarıyıl/yıl içi etkinlik puanına %20 ağırlık katsayısı ile etki eder. Derslerin ham başarı puanları ise aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır;

Uzaktan öğretim programlarındaki derslerde; (Derse Devam Puanı) x 0,20 + (Ara Sınav Puanı) x 0,80 x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60

Açık Öğretim programlarındaki derslerde; (Ara Sınav Puanı) x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60

Açık öğretim programlarındaki 5 şıklı olarak hazırlanan tüm testler için doğu cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılır ve test ham puanı hesaplanır.

AÖF HARF NOTU NASIL HESAPLANIR?

AÖF programından yararlanan öğrencilerin derslerle ilgili bilmesi gereken bir takım kavramlar bulunur. Bu kavramları şu şekilde açıklayabiliriz;

GENEL NOT ORTALAMASI: AÖF öğrencilerinin tüm dönemlerini içeren toplam not değerleri ve toplam kredilerine bölünmesi sonucu ortaya çıkan rakamdır.

DERS GEÇME: AÖF ders geçme işleminde öğrencinin harf notu dikkate alınır. Dersten almış olduğu not CC ve üzeri ise dersin geçmiş olduğunu anlamına gelir.

DERSTEN KALMA: sınav sonucu alınan harf notu sonucu FF olduğunda o dersten kaldığınızı ifade eder.

ŞARTLI KOŞULLU GEÇME: Sınav sonuçlarınız CD, DC ya da DD ise mevcut derslerden koşullu geçtiğinizi ifade eder. Ancak bir sonraki dönemde Genel Not Ortalaması 2.0'ın üzerinde olması hailinde geçmeniz söz konusu olabilir.