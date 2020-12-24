İlkokul, ortaokul, lise karneler ne zaman verilecek? 2021 Sınavlar ve sözlü notları nasıl belirlenecek?

Karneler ne zaman verilecek sorusunun yanıtı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama doğrultusunda yanıt buldu. Koronavirüs nedeniyle uzaktan devam eden eğitim sisteminin ardından sınavların uygulanma süreci zorlaştığından karne notlarının belirlenmesinde farklı bir sistem uygulanacak. Peki; ilkokul, ortaokul, lise karneler ne zaman verilecek? 2021 Sınavlar ve sözlü notları nasıl belirlenecek?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek. Ortaokul ve liselerde ise birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanı ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak. Karne notları da bu şekilde belirlenecek. 22 Ocak'tan itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak planlanacak.