MEB ile ilkokul, ortaokul, lise sınavları nasıl yapılacak? İlkokul, ortaokul, lise sınavları iptal mi?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği ilkokul, ortaokul, lise sınavlarına yönelik açıklama Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geldi. Sınavların iptal olup olmadığına ilişkin açıklama yapan MEB'in duyurusu ile birlikte ilkokullarda sınavlar yapılmayacak olup karne notları ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek. Peki; ilkokul, ortaokul, lise sınavları iptal mi? MEB ile ilkokul, ortaokul, lise sınavları nasıl yapılacak?

İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE SINAVLARI İPTAL Mİ?

MEB'den Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci, okullardaki sınavlar ve yarıyıl tatili takvimiyle ilgili yeni düzenlemeler konusunda basın açıklaması yapıldı. Buna göre ilkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek..

Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir (1) yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar hâlinde gerçekleştirilecek..