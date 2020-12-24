Kan bağışında bulunup hastalara destek oldular

Zonguldak Vali yardımcısı Turgut Subaşı, kan bağış kampanyasında yaptığı konuşmada: "Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğü, Kızılay ve ÖNDER arasında yapılan protokol çerçevesinde tüm illerimizde ve ilimizde kan bağış kampanyası başlattık. Kızılay Zonguldak Şubemizin bu konudaki çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde sürdürüyor. Bu kampanyaya katılan imam hatiplerimiz, velilerimiz ve milli eğitimimize tüm Zonguldak adına teşekkür ediyorum. Kan stoklarımızın azalmaması, hastalarımızın ihtiyaç duyduğu kanın erken ulaşması hepimiz adına insani bir görev. Aynı zamanda kan vermek her insan için sağlıklı bir davranıştır. Bu vesileyle sağlığı yerinde olan tüm vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğü, ÖNDER ve Türk Kızılay'ı işbirliğinde ülke genelinde olduğu gibi Zonguldak il genelinde de 'İyilik Kanımızda Var' kan bağış kampanyası düzenlendi.

Zonguldak valilik binası önünde düzenlenen 'İyilik Kanımızda Var' kan bağış kampanyasına Vali yardımcısı Turgut Subaşı, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, ÖNDER Zonguldak Başkanı Zekeriya Uçar, milli eğitim personelleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

"KAN VERMEK HER İNSAN İÇİN SAĞLIKLI BİR DAVRANIŞTIR"

Zonguldak Vali yardımcısı Turgut Subaşı, kan bağış kampanyasında yaptığı konuşmada: "Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğü, Kızılay ve ÖNDER arasında yapılan protokol çerçevesinde tüm illerimizde ve ilimizde kan bağış kampanyası başlattık. Kızılay Zonguldak Şubemizin bu konudaki çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde sürdürüyor. Bu kampanyaya katılan imam hatiplerimiz, velilerimiz ve milli eğitimimize tüm Zonguldak adına teşekkür ediyorum. Kan stoklarımızın azalmaması, hastalarımızın ihtiyaç duyduğu kanın erken ulaşması hepimiz adına insani bir görev. Aynı zamanda kan vermek her insan için sağlıklı bir davranıştır. Bu vesileyle sağlığı yerinde olan tüm vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz" dedi.

"KIZILAY'IMIZA DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, "Din Eğitimi Genel Müdürlüğümüz, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve Kızılay tarafından 'İyilik Kanımızda Var' kan bağış kampanyası sayın vali yardımcımızın iştirakiyle başladı. İnşallah kan stoklarındaki azalmayı İmam Hatip Okullarımızdaki yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, vatandaşlarımız ve tüm eğitim camiası olarak gidermeye çalışacağız. Bu kapsamda tüm vatandaşlarımızı bu güzel kampanyaya destek olmaya davet ediyorum. Eğitim camiası olarak Kızılay'ımızın yaptığı çalışmalara her zaman destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"KAN ACİL DEĞİL SÜREKLİ BİR İHTİYAÇTIR"

Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç ise yaptığı konuşmada şunları ifade etti: "İyilik kanımızda var sloganıyla çıkılan bu yolda Milli Eğitim Bakanlığımızın Din Eğitimi Genel Müdürlüğü ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanlığının Türkiye genelinde yapmış olduğu bu kan bağış kampanyamız Zonguldak il genelinde devam ediyor. Öncelikle Din Eğitimi Genel Müdürümüze ve ÖNDER İmam Hatipliler Başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Kanın acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Kan stoklarımızın azaldı, hastanelerde hasta yatağında ve ameliyathanelerde kan bekleyen hastalarımıza bugün bağışlanan kanlarımız inşallah şifa olacaktır. Verilen kanların hepsinde Hepatit B, Hepatit C, Frengi, Belsoğukluğu gibi testler yapılıyor. Herhangi bir sorunla karşılaşılırsa hemen kan bağışçımızın kendisine dönüp bilgilendiriyoruz."